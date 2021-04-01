В Москве открывается вторая ярмарка современного искусства Art Russia Fair

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Вторая ярмарка современного искусства и международный арт-форум Art Russia открывается в Гостином дворе в Москве. Она продлится с 1 по 4 апреля и представит работы ведущих российских художников, сообщает пресс-служба проекта.

"На Art Russia Fair заявлено более 100 художников и 40 галерей. Будут представлены все важные и наиболее актуальные направления в искусстве: абстрактный экспрессионизм, символизм, сюрреализм, современный реализм, концептуализм, перформанс, арт-фотографии и digital art", - сказали в пресс-службе.

На выставке продемонстрируют работы художницы Елизаветы Егиазарян, работающей с интерпретацией чувств и эмоций. На стенде фотографа Влада Локтева можно будет понаблюдать, как последние 30 лет менялась визуальная эстетика отечественного глянца. Будет показан проект "Провинция" Виктории Удаловой, в котором она исследует границы телесного. Вниманию посетителей будут представлены новые работы Павла Балыкина, Андрея Шусталова, Аллы Човган, Анны Бо, Константина Худякова, Kate Zokh, Насти Миро, Ольги Буренковой, Виктории Вейсбрут, Алексея Азарова и других. В экспозицию вошли и работы художника из Кувейта Шоуг Альхабаша.

Основной миссией мероприятия организаторы считают открытие новых имен на российской арт-сцене и знакомство аудитории с яркими ее представителями. "Россия - страна огромного творческого потенциала. Искусству необходимы площадки, где художники и галеристы могут заявить о себе и привлечь новую аудиторию среди коллекционеров и зрителей, которые получают не только эстетическое удовольствие, но и знакомятся с новыми трендами", - цитируют сооснователя ярмарки Елизавету Фролову в пресс-службе.

Фролова выступает одним из кураторов ярмарки Art Russia, помимо нее в число кураторов вошли коллекционер, сооснователь DSL Collection Сильван Леви, арт-юрист, координатор проекта Cartier Екатерина Смольянникова, управляющий партнер IBG, основатель проекта #АРТМЕЦЕНАТ Юлия Рублева. В качестве независимого эксперта и спикера деловой программы был приглашен корреспондент Art Newspaper (Лондон), Art market Bloomberg News Джон Вароли.

Программа арт-форума

Образовательная программа Art Russia Fair пройдет в офлайн и онлайн форматах. Запланированы выступления более 80 российских и международных экспертов в области культуры и арт-бизнеса. Среди спикеров - известные коллекционеры, кураторы выставок, искусствоведы и художники. Так, руководитель программы "Искусство и бизнес" института культуры Sotheby's в Лондоне Джеффри Болотен представит обзор современного состояния художественного рынка, а директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова расскажет о значимости обозначения своего культурного присутствия в мире.

Первая ярмарка современного искусства и международный арт-форум Art Russia прошла в Москве с 20 по 23 февраля 2020 года, она объединила 15 ведущих галерей и 65 художников из России, Франции, Америки и других стран.