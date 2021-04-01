Центр Эрмитажа во Владивостоке планируется открыть в 2024 году

ТАСС, 1 апреля. Создание музейного центра Эрмитажа во Владивостоке планируется завершить в 2024 году. В этом году будет закончено проектирование, после чего начнутся строительные работы, сообщил ТАСС заместитель генерального директора Эрмитажа Алексей Богданов.

В 2019 году генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщал, что центр во Владивостоке планируется открыть в течение двух-трех лет.

"На прошлой неделе Эрмитаж закончил корректировку технического задания на проектирование, сейчас должны запустить аукцион на проектирование. Думаю, что в этом году планируется закончить проект и со следующего года начать строительство. Там за два года спокойно можно управиться, здание в очень хорошем состоянии. То есть это будет 2024 год", - сказал он.

Богданов уточнил, что в здании центра располагалась поликлиника, но сейчас ей "нашли новое место". Переезд поликлиники позволит создать полноценный музейный комплекс, отметил замгендиректора.

В июле 2021 года подобный центр планируется открыть в Екатеринбурге, на этапе строительства находится центр в Барселоне. Ранее центры появились и уже работают в Омске, Казани, Выборге и Амстердаме.