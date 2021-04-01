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Книга Барака Обамы "Земля обетованная" выйдет на русском языке в ноябре

Книгу выпустит издательство "Бомбора"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Книга бывшего президента США Барака Обамы "Земля обетованная" выйдет на русском языке в ноябре 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в четверг в издательстве "Бомбора".

"Мы выкупили права на книгу и планируем ее выпустить в ноябре 2021 года", - сказали в пресс-службе.

В первом томе мемуаров Барак Обама рассказывает историю своей молодости и пути к президентскому креслу. Описывает в деталях как свое политическое образование, так и знаковые моменты первого срока исторического президентства. Рассказывает о победе на выборах, ночи 4 ноября 2008 года, когда он был избран 44-м президентом США.

Читатель может побывать в Овальном кабинете и Ситуационной комнате Белого дома, узнать о визитах бывшего главы США.

Теги
Обама, БаракСШАРоссия
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