Книга Барака Обамы "Земля обетованная" выйдет на русском языке в ноябре

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Книга бывшего президента США Барака Обамы "Земля обетованная" выйдет на русском языке в ноябре 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в четверг в издательстве "Бомбора".

"Мы выкупили права на книгу и планируем ее выпустить в ноябре 2021 года", - сказали в пресс-службе.

В первом томе мемуаров Барак Обама рассказывает историю своей молодости и пути к президентскому креслу. Описывает в деталях как свое политическое образование, так и знаковые моменты первого срока исторического президентства. Рассказывает о победе на выборах, ночи 4 ноября 2008 года, когда он был избран 44-м президентом США.

Читатель может побывать в Овальном кабинете и Ситуационной комнате Белого дома, узнать о визитах бывшего главы США.