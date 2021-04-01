Московская консерватория откроет фотовыставку к 120-летию своего Большого зала

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 150 архивных снимков будут представлены в экспозиции, подготовленной Российским национальным музеем музыки и Московской консерваторией им. П. И. Чайковского к 120-летию Большого зала. Об этом сообщил в четверг журналистам ректор консерватории Александр Соколов.

"В партере Большого зала 7 апреля - в день его 120-летия - откроется фотовыставка, которую мы подготовили с нашим замечательным партнером - Музеем музыки, который когда-то возник именно от консерваторского музея. Музей музыки очень помог нам", - рассказал Соколов.

Зрители увидят фотографии, сделанные в первые годы существования Большого зала консерватории, кадры с первых международных конкурсов им. Чайковского, выступлений Галины Вишневской, Мстислава Ростроповича, Святослава Рихтера, Эмиля Гилельса, Давида Ойстраха и других великих музыкантов.

Юбилейной дате будут посвящены три концерта. Непосредственно 7 апреля выступят Симфонический оркестр Московской консерватории под управлением дирижера Валерия Полянского и декан фортепианного факультета консерватории Андрей Писарев, они исполнят сочинения Петра Ильича Чайковского - Четвертую симфонию и Первый фортепианный концерт. На следующий день, 8 апреля, на сцену Большого зала выйдут пианистка Екатерина Мечетина, Тульский филармонический симфонический оркестр и его художественный руководитель Владислав Лаврик. В программе - сочинения Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена. Пианист Михаил Воскресенский посвятит юбилею Большого зала консерватории свой сольный концерт 11 апреля.

Большой зал Московской консерватории впервые принял публику 7 апреля (20 апреля по новому стилю) 1901 года. К его открытию тогда приурочили несколько событий: инаугурацию органа французской фирмы "Кавайе-Колль", освящение зала и торжественный концерт.