Юрий Башмет и Хибла Герзмава выступят на 155-летии Московской консерватории

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет, народная артистка России, оперная звезда Хибла Герзмава и другие знаменитые выпускники и преподаватели Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского в сентябре выступят в концертах к 155-летию учебного заведения. Об этом сообщил журналистам в четверг ректор консерватории Александр Соколов.

"Мы готовим мини-фестиваль. Мы увидим на сцене самых известных мастеров Московской консерватории, наши коллективы, молодежь. Ждем подтверждения, что с нашим оркестром выступит Владимир Юровский. На сцену выйдут Юрий Башмет, Хибла Герзмава - те, кто известны всему миру и сегодня здесь преподают", - сказал Соколов, добавив, что празднование будет выстроено около 11 сентября - дня рождения консерватории.

Также к 155-летию учреждения будут вручены консерваторские и государственные награды сотрудникам вуза.

Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского основана в 1866 году по инициативе композитора и пианиста Антона Рубинштейна при поддержке великой княгини Елены Павловны. По приглашению Рубинштейна в Москву из-за границы приехали известные артисты Фердинанд Лауб и Бернгард Косман, преподавателем стал также Петр Чайковский, имя которого учебное заведение носит с 1940 года. В 2003 году Московской консерватории был присвоен статус университета, сегодня это один из ведущих музыкальных вузов России и мира. В состав Московской консерватории входят 7 факультетов и межфакультетские кафедры. При ней действуют оркестры, хор, ансамбли.

Среди известных выпускников Московской консерватории - композитор, автор музыки гимна СССР и РФ Александр Александров, пианисты Давид и Владимир Ашкенази, альтист Юрий Башмет, сестры Гнесины, пианист Денис Мацуев, композитор Николай Метнер, композитор Александра Пахмутова, пианист-композитор Сергей Рахманинов, пианист Святослав Рихтер, виолончелист Мстислав Ростропович, композитор и пианист Александр Скрябин, композитор Андрей Эшпай и многие другие всемирно известные деятели музыкального искусства.