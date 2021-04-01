Музей Москвы организовал дополнительные сеансы выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Музей Москвы добавил вечерние сеансы посещения выставки о Высших художественно-технических мастерских "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в связи с большой популярностью проекта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Из-за нестихающего интереса к проекту по субботам и воскресеньям будут организованы дополнительные сеансы для посетителей. 3, 4, 10 и 11 апреля дополнительный сеанс начнется в 21:00 и продлится до 22:30. Купить билет можно онлайн на сайте музея", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, выставка в честь столетия главного творческого института страны с самого открытия стала хитом музея: за первый месяц работы ее посетили около 22 тыс. человек.

Также приняли решение продлить на неделю - до 11 апреля - работу совместного выставочного проекта Музея Москвы и галереи "Триумф" "Музей самоизоляции". Выставка была открыта 3 декабря 2020 года, на ней представлены артефакты, созданные простыми москвичами и художниками в период самоизоляции. Среди экспонатов - графика, фотографии, инсталляции, спектакли, личные свидетельства, самодельные маски, украшения, дневники.

Выставочный проект рассказывает о ВХУТЕМАСе как о родоначальнике современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных, полиграфических и художественных вузов. Выставка, приуроченная к 100-летию ВХУТЕМАС, открылась для посетителей 10 ноября, но затем из-за ограничений, связанных с коронавирусом, приостановила работу и возобновилась лишь с 22 января.

Высшие художественно-технические мастерские создали в 1920 году в Москве путем объединения первых и вторых государственных свободных художественных мастерских (образованных ранее на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества). В разное время в московском ВХУТЕМАСе преподавали такие мастера, как Василий Кандинский, Эль Лисицкий, Федор Шехтель, Лев Бруни, Александр Родченко. Среди известных выпускников - художники Александр Дейнека, Георгий Нисский, Глеб Смирнов, творческий коллектив "Кукрыниксы" и другие.