Новая видеоэкскурсия от ММОМА появилась на медиаплатформе #Москвастобой

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Видеоэкскурсия от ММОМА (Московского музея современного искусства) появилась на медиаплатформе #Москвастобой. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"На медиаплатформе #Москвастобой опубликована видеоэкскурсия от ММОМА. Зрителям покажут ретроспективу двух художников Елены Елагиной и Игоря Макаревича. Они увидят как их отдельные проекты, так и значимые совместные художественные высказывания. Для самих авторов выставка - это возможность оглянуться назад и проанализировать, созданное за прошедшие тридцать лет", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что увидеть атмосферные инсталляции "Круг жизни" и "Неизвестные разумные силы", познакомиться со знаковыми произведениями "Закрытая рыбная выставка" и "Грибы русского авангарда", а также узнать, что такое "русская идея", можно на видеоэкскурсии "Обратный отсчет".

"В одном из залов зрители увидят бумажные обои, на которых изображены главные моменты жизни и отдельные произведения Игоря Макаревича. Например, "Триптих", персонажами которого являются три художника: Илья Кабаков, Эрик Булатов и Иван Чуйков. Это произведение - своего рода ироничное высказывание, где каждый художник изображен в качестве памятника самому себе", - рассказал собеседник агентства.

#Москвастобой - проект комитета по туризму, который начали реализовывать в марте 2020 года. На платформе можно познакомиться с лекциями, театральными постановками, литературными чтениями, онлайн-экскурсиями, кулинарными шоу, модными показами и многим другим. Иностранным пользователям доступна англоязычная версия проекта - #Moscowwithyou.