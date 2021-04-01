Посол Йемена в Москве открыл фотовыставку, посвященную гуманитарному кризису в республике

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Глава йеменского диппредставительства в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши открыл в четверг в здании посольства фотовыставку, посвященную гуманитарному кризису в арабской республике.

"Вот уже 6 лет, как продолжается осада живых кварталов, деревень, городов, целых провинций республики Йемен, - отметил посол. - Всю эту огромную трагедию нашей страны сегодня вы можете увидеть в представленной фотогалерее, организованной посольством Йеменской Республики".

Дипломат передал гостям выставки приветственное послание президента республики Абд Раббо Мансура Хади и отметил, что политическое руководство непрерывно "поддерживает все возможные усилия международного сообщества для восстановления мира в Йемене", несмотря на дестабилизацию работы государственных институтов на фоне военно-политического кризиса.

Среди основных рубрик представленных фоторабот: преступления против мирного населения, ликвидация школ и городской инфраструктуры, военные угрозы. Ознакомиться с тематическими фотоснимками пригласили студентов МГИМО.

В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В активную фазу оно перешло с вторжением в страну в 2015 году коалиции во главе с Саудовской Аравией. Конфликт привел к возникновению гуманитарного кризиса. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (около 80% населения) нуждаются в помощи, число беженцев превышает 3 млн.