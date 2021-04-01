Франция и Россия провели фестиваль в Тулузе

ПАРИЖ, 1 апреля. /ТАСС/. Франция и Россия смогли провести фестиваль "Франко-российские музыкальные сезоны" (Les Franco-Russes), несмотря на пандемию. Об этом заявил в беседе с ТАСС руководитель фестиваля, главный дирижер Большого театра Туган Сохиев перед началом заключительного концерта, который проходит в четверг в стенах "Театр-дю-Капитоль" в Тулузе на юге Франции. Концерт состоится в онлайн-формате, однако сами артисты и дирижер будут присутствовать на сцене вживую.

"Все остановлено, но мы не остановились, - сказал маэстро. - Это будет уже четвертый концерт в рамках данного фестиваля. Мы это сделали вопреки пандемии, решив не поддаваться пессимизму. Оркестр "Театр-дю-Капитоль" полностью меня в этом поддержал".

Российский дирижер, который также является музыкальным руководителем национального оркестра в Тулузе, подчеркнул, что сегодняшний концерт, как и весь фестиваль, имеет большое значение в нынешних условиях. Сохиев сравнил этот культурный проект с тем, как артисты и музыканты в период Второй мировой войны выезжали на фронт, чтобы поднять боевой дух солдат своими выступлениями.

"И сегодня в такой тоже сложный для всей планеты период, когда нам противостоит невидимый враг - COVID-19, - музыка, искусство и культура играют особую роль, - отметил мастер. - Это то, что должно давать надежду людям на то, что мы выйдем из этой ситуации с оптимизмом, с верой в нормальную жизнь".

Теплый прием

Собеседник агентства рассказал, что концерт проходит в онлайн-формате, однако сами артисты и дирижер будут присутствовать на сцене вживую. В ходе концерта прозвучат произведения Оливье Мессиана, Ференца Листа и Петра Чайковского.

"Все в восторге, все с увлечением и радостью откликаются на эти концерты и мечтают наконец прийти в зал, чтобы послушать вживую", - констатировал дирижер, размышляя об итогах фестиваля и отзывах французской публики. Он также рассказал, что ему удалось сохранить занятия и в дирижерской академии Тулузы. "Мы пытаемся вырастить новое поколение музыкантов, дать им надежду и ориентир", - пояснил дирижер.

Планы на будущее

После фестиваля Сохиев вернется в Большой театр. В апреле он планирует представить еще одну премьеру - оперу Джакомо Пуччини "Тоска".

"В России сейчас много проектов, планов. И, конечно, из России происходящее во Франции воспринимается с большим контрастом, поскольку у нас культурная жизнь бьет ключом. Пусть даже пока залы могут заполняться на 50%, но это уже что-то, люди живут в более позитивном настроении", - поделился он.

Сохиев признался, что такое положение вещей вызывает зависть у французских коллег, которые сетуют на жесткие ограничения на деятельность культурных учреждений. "Артистам и музыкантам нельзя не выходить на сцену и не выступать", - уверен маэстро.

Франко-российский диалог

Фестиваль в Тулузе проходит под патронатом франко-российского форума гражданских обществ "Трианонский диалог". Он был создан по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в 2017 году.

"Между двумя народами существует мощная культурная и историческая связь, - заявил ТАСС исполнительный секретарь форума Александр Орлов. - Народы обеих стран с большим интересом относятся к нашей общей истории и культуре. Нынешний фестиваль в Тулузе добавил важную страницу в летопись этих взаимных контактов".