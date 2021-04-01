Картину художника из Кузбасса Ильи Гапонова передали в дар Третьяковской галерее

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Открытие выставки "Даешь Кузбасс!", посвященной 300-летию с начала промышленного освоения территории современной Кемеровской области, состоялось в четверг в филиале Третьяковской галереи на Крымском валу. Церемония открытия началась с передачи в дар музею портрета шахтера кисти художника - уроженца Кемеровской области Ильи Гапонова.

"В память об этой выставке я дарю Третьяковке эту замечательную картину Ильи Гапонова, нашего замечательного художника. У нас очень много художников из Кузбасса, они вышли из Кузбасса, разъехались по всему миру, мир им рукоплещет", - сказал в ходе церемонии глава региона Сергей Цивилев.

Переданная Третьяковской галерее картина - портрет одного из шахтеров, написанный кузбасслаком - смолой, получаемой из каменного угля, добытого на шахтах Кемеровской области. Художник Гапонов родился в Кемерове в 1981 году, в 2001 году он переехал в Санкт-Петербург, позже учился в Национальной школе изящных искусств в Париже, а в 2006 году начал работу над серией картин о шахтерах.

"Они [работы Гапонова] показывают, насколько традиции реалистической школы актуальны сегодня и насколько огромны возможности работать с использованием таких приемов", - подчеркнула в ходе первой экскурсии по выставке генеральный директор государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

В свою очередь зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева отметила, что культурная повестка Кузбасса с каждым годом становится более насыщенной.

"Если говорить именно про Кемерово, то отмечу, что сейчас управленческая команда этого города проходит проводимое ВЭБ.РФ и бизнес-школой "Сколково" обучение в числе команд из 100 городов страны. Мы, конечно, ожидали что вот такой угольный регион свою повестку видит в развитии металлургии или угольной промышленности. Но мы увидели, что Кемерово делает ставку на культуру, искусство, развитие молодежного направления. Поэтому могу сказать, что Кузбасс - это не только уголь, металлургия, это в первую очень люди, искусство, культура", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Идея выставки

Встречает посетителей выставки в фойе скульптура "Даешь Кузбасс!", представляющая четверых рабочих-шахтеров. Перед входом в выставочные залы установлена ротонда, на ней - 15-метровый мурал работы Ильи Агафонова, изображающий горнодобывающую технику. Внутри ротонды расположены черно-белые снимки, представляющие этапы строительства кемеровского "Коксохимзавода" в Кузбассе - некогда градообразующего предприятия и первого за Уралом советского производства металлургического кокса. Автор снимков - Спиридон Бывшев, один из первых фотографов в Кузбассе.

"Эта выставка объединена одной идеей: труда, индустриализации и, скажем так, людей региона. Самое главное это все-таки индустриализация", - сказал ТАСС куратор выставки Сергей Фофанов.

Работа другого современного художника - Павла Отдельнова - под названием "Конструкция", на которой изображена конструкция из железных балок, соединенных между собой, также пользуется вниманием гостей выставки. По словам Трегуловой, картина "производит невероятно сильное впечатление, потому что ты даже не понимаешь, что это такое - это конструкция домны, или это какое-то невероятно фантастическое сооружение одновременно смотрящее и в прошлое, и в будущее".

Пространство выставки разделено на три тематические зоны. Нижний уровень слева представлен картинами 1920-1930-х годов, изображающими эпоху индустриализации и первых пятилеток. Справа - произведения 1960-х годов, показывающие романтику жизни комсомольцев, которые также внесли свой вклад в освоение этой территории. "Здесь работы учеников ленинградской, московской и местных художественных школ, которые приезжали в Кузбасс и оставались там жить", - добавил куратор выставки, пояснив, что графика, представленная на выставке, относится к работам кузбасских живописцев 1960-х годов.

Оба исторических периода, по замыслу организаторов выставки, символически смыкаются в третьей части экспозиции, центром которой выступает плакат Александра Дейнеки "Дадим пролетарские кадры Урало-Кузбассу", окруженный работами современных художников.

О картине "Стахановцы Кузбасса"

Впервые после реставрации посетители новой Третьяковки могут увидеть центральную часть триптиха Амшея Нюренберга "Стахановцы Кузбасса", написанную в 1937 году. На картине, которая не выставлялась более 80 лет, изображены шахтеры, проходящие мимо зрителя на фоне дымящихся труб и синеватых гор.

Удалось не только провести реставрацию полотна, но и установить имена изображенных Нюренбергом шахтеров-стахановцев и найти их потомков. Некоторые из них смогли приехать на открытие выставки. Так, дочь одного из изображенных на триптихе шахтеров - Ивана Борисова - Галина Гладышева рассказала, что ее отец был кавалером ордена Ленина и одним из первых стахановцев Кузбасса, а впоследствии погиб в результате несчастного случая в шахте.

"Мой отец был ответственным, мужественным, трудолюбивым. Ответственность его выражалось в том, что, если ставили задачу он ее выполнял. Пример такой: в 1933 году, когда шахтеры еще работали не отбойным молотком, а киркой, то бригада от Борисова одна из первых освоила работу отбойным молотком. И стал перевыполняться план в 1,5-2 раза. Так по жизни у них и шло", - сообщила она.