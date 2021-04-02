Рената Литвинова в апреле приступит к съемкам новой картины

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Рената Литвинова в апреле начнет снимать в Санкт-Петербурге новый фильм, в котором также сыграет одну из ролей. Об этом режиссер и актриса сообщила в интервью ТАСС.

"Я переключаюсь на новые проекты. Я не люблю останавливаться. Я уже в апреле еду в Санкт-Петербург снимать небольшой фильм. Сейчас идет кастинг, поиски объектов, и я опять режиссер, сценарист и актриса в одном лице", - сказала Литвинова.

В феврале 2021 года Литвинова представила авторский спектакль "Звезда вашего периода" на сцене МХТ имени Чехова, на который ее вдохновили фильмы о кинодивах великого кинематографа прошлых лет. В интервью агентству она отметила, что пока не знает, будет ли экранизировать эту пьесу.

"Я хочу снять что-то совсем простое, без огромных декораций, походить с чистым лицом, где было бы больше молчания, вернуться в кино крупных кадров и без слов. Но возможно, это моя усталость от предыдущих проектов, где много ролей, артистов, монологов, красок и деталей", - добавила Литвинова.

Фильм Литвиновой "Северный ветер" по ее собственному сценарию, в котором она также сыграла главную роль, вышел на экраны в декабре 2020 года. Музыку к фильму написала Земфира Рамазанова. Также в картине снимались Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие.