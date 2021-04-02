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Рената Литвинова ждет отдельного издания музыки Земфиры к фильму "Северный ветер"

Как сообщила режиссер, некоторые композиции не вошли в картину

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Режиссер и актриса Рената Литвинова надеется, что Земфира, написавшая музыку к фильму "Северный ветер", выпустит саундтрек отдельным изданием, поскольку некоторые композиции не вошли в картину. Об этом Литвинова рассказала в интервью ТАСС.

"Северный ветер" - это фильм-архив, который можно пересматривать и переслушивать музыку Земфиры много раз. Я жду, когда она выпустит саундтрек отдельным изданием - там столько невероятной музыки, которая не вошла в картину!", - отметила она.

Фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" по ее собственному сценарию, в котором она также сыграла главную роль, вышел на экраны в декабре 2020 года. Музыку к фильму написала Земфира Рамазанова.

Также в картине снимались Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие.

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