В Москино организуют серию кинопоказов ко Дню космонавтики

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Киносеть Москино представит серию кинопоказов, приуроченную ко Дню космонавтики. Сеансы будут проходить с 10 по 12 апреля, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе киносети.

"С 10 по 12 апреля в сети кинотеатров "Москино" пройдет серия кинопоказов, приуроченная ко Дню космонавтики. Зрители увидят на пленке научно-фантастические фильмы Ричарда Викторова и легендарную комедию Георгия Данелии "Кин-дза-дза!". Вход свободный", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в программе будут показаны фантастические ленты Ричарда Викторова - дилогия "Москва-Кассиопея" и "Отроки во Вселенной" о приключениях советских школьников в космосе. Все фильмы будут демонстрироваться с пленки 35 мм из архива Москино. Для того, чтобы посетить сеанс, необходимо пройти предварительную регистрацию.

Москино - учреждение в структуре департамента культуры Москвы, управляющее сетью из 13 городских кинотеатров. Москино ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам с пленки: в синематеке Москино хранятся около девяти тысяч 35мм копий советской классики. Москино выступает куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".