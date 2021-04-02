"Мелодия" выпустила альбом пианиста Антона Батагова с произведениями Франца Шуберта

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила альбом российского пианиста Антона Батагова, исполнившего произведения Франца Шуберта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Мелодии".

"Фирма "Мелодия" представляет двойной альбом Антона Батагова из произведений Франца Шуберта. Альбом "Шуберт" стал 10 релизом Батагова в каталоге "Мелодии", - говорится в сообщении.

Сам пианист отмечает, что произведения Шуберта в его исполнении уже звучали в концертных программах, но альбом, полностью посвященный произведениям австрийского композитора, Батагов записал впервые.

"Альбом получился длинным - 2 часа 20 минут: Соната си-бемоль мажор, написанная за два месяца до смерти, когда Шуберт уже знал, что времени у него совсем немного, и некоторые другие пьесы, которые я расположил между частями сонаты. Такая форма больше всего похожа на роман: мы проходим отрезок пути с нашим героем, потом переносимся куда-то, где происходит что-то другое, не менее важное, а потом возвращаемся и продолжаем с того места, где мы оставили героя в конце предыдущей главы", - привела пресс-служба слова пианиста.

В "Мелодии" подчеркивают, что отношение к музыке прошлого как к музыке современной, характерное для всех работ Батагова-пианиста, сохраняется и здесь. "Все ноты, написанные автором, разумеется, остаются на своих местах. Так или иначе, мы привносим современное мировоззрение и современный опыт в исполнение классики, мы это делаем даже тогда, когда притворяемся "старинными музыкантами", играющими в париках на инструментах тех времен. Этот альбом - попытка услышать Шуберта из нашего безумного XXI века, предпринятая композитором-минималистом", - цитирует Батагова пресс-службе "Мелодии".

Издание "Шуберт" вышло в виде компакт-диска и цифровой версии, которая доступна на площадках Apple Music, YouTube, Яндекс.Музыка, Spotify. Концертная премьера альбома состоится 4 апреля 2021 года в Доме радио в Санкт-Петербурге, также концерты пройдут 19 мая в "Филармонии Триумф" в Перми и 24 мая в Большом зале Московской консерватории, говорится в сообщении.