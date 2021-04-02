Данила Козловский и Александр Петров сыграют друзей в сериале "Надвое"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Режиссер Валерий Тодоровский приступил к съемкам телесериала "Надвое" о лучших друзьях, чья жизнь меняется после командировки в Санкт-Петербург. Главные роли исполнят Данила Козловский и Александр Петров, которые впервые сыграют вместе в одном проекте, сообщает пресс-служба канала "Россия 1".

"Продюсерская компания Валерия Тодоровского приступила к съемкам многосерийного телевизионного фильма "Надвое" по заказу телеканала "Россия 1" и онлайн-сервиса more.tv. Впервые на съемочной площадке встретятся два самых востребованных российских актера Данила Козловский и Александр Петров. Режиссером проекта стал Валерий Тодоровский", - сообщили в пресс-службе.

Проект расскажет историю двух лучших друзей и коллег, которые отправляются в командировку в Санкт-Петербург и там знакомятся с двумя девушками. Мимолетная встреча полностью меняет жизнь героев. Роли в сериале также исполнят Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.

Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, премьера многосерийного фильма состоится на телеканале "Россия 1" и сервисе more.tv в линейке more originals.