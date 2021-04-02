Кинотеатр "Художественный" откроется в Москве 9 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Первые сеансы в кинотеатре "Художественный" в Москве начнутся с 9 апреля. Об этом сообщил в пятницу журналистам программный директор Стас Тыркин.

"Сегодня мы называем дату открытия кинотеатра. Это произойдет ровно через неделю - 9 апреля", - сказал Тыркин.

Он добавил, что стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей. Кинотеатр будет работать ежедневно с 09:00 до 03:00. Кроме того, каждые выходные будут организованы экскурсии по зданию: зрителям расскажут, как строили, перестраивали и реставрировали старейший кинотеатр Москвы в последние 111 лет.

Билеты появятся в продаже на сайте кинотеатра с 5 апреля. В первый день работы в кинотеатре пройдет российская премьера фильма "Отец" Флориана Зеллера с Энтони Хопкинском и Оливией Колман в главных ролях. Этот показ откроет программу номинантов на премию "Оскар", которая продлится до 22 апреля.

Старейший кинотеатр Москвы был закрыт на реставрацию в январе 2014 года. Обязательства по восстановлению кинотеатра в 2016 году взяла на себя компания A&NN Александра Мамута, с 2019 года она является совместным активом Rambler Group и A&NN.

Как рассказал журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, работы по реставрации в здании проходили в рамках городской программы. "Уникальное сочетание старейшего здания и современного кинотеатра. Этот объект особенный и является очень важным для восприятия горожан. С ним связанно много историй и легенд", - отметил он.

О кинотеатре

"Художественный" открылся в Москве в 1909 году. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В 1926 году в нем состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", а в 1930-е годы там показали первые советские звуковые и цветные фильмы.

Кинотеатру после реставрации не только вернули прежнее название - "Художественный электро-театръ". На фасаде отреставрированы маскароны и барельефы "Селена" и "Гелиос", надписи "Входъ" и "Выходъ" над парадными дверьми. Также была реконструирована подстанция, питающая "Художественный".

Как рассказали ТАСС в пресс-службе кинотеатра, в конце марта Сбер передал в управление кинотеатр "Художественный" ООО "Кинотеатр "Пионер".

Всего в кинотеатре теперь четыре зала - большой на 474 места, два малых зала по 46 мест и один камерный, рассчитанный на 21 зрителя. Все залы оборудованы аудиосистемой Dolby Atmos и высокоскоростными лазерными кинопроекторами Barco.

На данный момент заполняемость всех залов ограничена до 50%. Для безопасности посетителей организована рассадка с соблюдением дистанции, а интервалы между сеансами увеличены до 30 минут. Во всех помещениях кинотеатра проводится обработка, перед входами в кинотеатр и залы расставлены санитайзеры.