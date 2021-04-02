Скульптор Никос Флорос намерен провести в России свою выставку о греческой революции

АФИНЫ, 2 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Известный греческий скульптор Никос Флорос хочет провести в России выставку своих работ, вдохновленных греческой национально-освободительной революцией 1821-1829 года. Об этом Флорос рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Скульптор уже демонстрировал свои уникальные произведения искусства из ткани, сделанной из волокон переработанных алюминиевых банок, на выставках в США, России, Греции, Австрии, Монако, Италии и других странах, но экспозицию о греческой освободительной революции он хочет провести в России. "Россия не случайная страна, это великая православная держава, - сказал Флорос. - Роль России в греческой революции хорошо известна. Она начинается с основания [тайного общества греков] "Филики этерия" ("Общество друзей") в начале XIX века в Одессе (Российская империя) и заканчивается участием русских в Наваринском морском сражении (тогда в 1827 году соединенная эскадра России, Англии и Франции потопила в Наваринской бухте турецко-египетский флот, открыв Греции дорогу к независимости - прим. ТАСС). Без России греческая революция не началась бы в 1821 году или сильно отличалась бы от известной нам революции".

По словам Флороса, основываясь на истории, он уже достаточно долго работает со скульптурами и портретами, на которые его вдохновили герои греческой революции 1821 года. "С волнением расскажу, что я сам родом из семьи греческих революционеров и героев. Я думаю о своем предке, Никосе Флоросе, который был предводителем и пал в битве при Афинах, с ним жестоко расправились турки. Когда я иду по улице Афин, носящей его имя, я испытываю настоящий трепет и гордость. Надеюсь, что смогу передать в своих работах величие и дух того времени. Для меня эти работы будут данью уважения тем, кто ценой собственных жизней завоевал нам свободу", - сказал скульптор. "Греческая революция 1821 года была символом освобождения духа и независимости мысли во всем мире. Россия неоднократно боролась за свободу человека. Не будем забывать, что Грецию и Россию объединяет православие, они боролись за общие идеалы! Поэтому созданные мною скульптуры и портреты - мое "спасибо" нашим предкам", - добавил Флорос.

Он рассказал, что готовит к выставке серию произведений искусства, состоящую из скульптурных костюмов героев и портретов, полностью сделанных из переработанного алюминия. "На это пошло более 40 000 алюминиевых банок. Материал был выбран так, чтобы максимально передать идеал свободы, отпечаток которой в скульптуре неразрывно связан с чувством движения", - отметил скульптор, пояснив, что на портретах греческих повстанцев, сделанных из тысяч алюминиевых деталей, нет четкого изображения их лиц. "Как на самом деле выглядели [героиня греческой революции 1821 года] Ласкарина Бубулина или Теодорос Колокотронис? Они не из тех людей, которые сидели бы и позировали, чтобы у нас был сегодня их портрет. Это их приблизительные изображения. Я стремился в своих работах - и столкнулся с некоторыми трудностями - правильно подойти к их личности, желая найти в их глазах своеобразный блеск, который снова осветит их самопожертвование, их неиссякаемую храбрость и их идеалы!" - сказал Флорос.

Ласкарина Бубулина была родом из богатой семьи, на свои деньги снарядила небольшой флот с экипажами и армию повстанцев, финансировала подпольную греческую организацию "Филики этерия", для которой закупала оружие и продовольствие. За свой счет она построила 18-пушечный корвет "Агамемнон", на котором впервые подняла национальный флаг Греции. В России высоко оценили мужество Бубулины - император Александр I присвоил ей звание адмирала Российского флота и даровал монгольский меч в качестве признания заслуг. Она стала первой в истории женщиной - адмиралом Российского флота. А знаменитый лидер греческих повстанцев Тедорос Колокотронис служил в русском флоте, затем в британском, участвовал в восстаниях против турок. При первом правителе независимой Греции Иоанне Каподистрии, бывшем до этого министром иностранных дел Российской империи, Колокотронис возглавлял армию Мореи (средневековое название полуострова Пелопоннес).

Флорос сообщил, что выставка о греческой революции сначала будет представлена в Греции. "Мы проведем ее в необыкновенном музее города Каламата на Пелопоннесе - в здании коллекции греческих костюмов "Виктория Г. Карелла" Лицея греческих женщин Каламаты. И после этого впервые за рубежом она пройдет в России, став мостом между двумя странами. Я очень хочу, чтобы эта выставка была представлена в России, и ищу музей, в котором она пройдет! Министерство иностранных дел Греции нас поддержит. В моей любимой России стартовали многие мои выставки! А после этого она побывает и в других странах", - пояснил скульптор.

Многолетний творческий процесс

Флорос рассказал, что очень тщательно подходит к делу и работает один, без помощников, поэтому над этой серией работ трудится уже три года. "Она состоит из 10 масштабных работ, - продолжил автор. - У меня нет такой роскоши, как готовый материал, как у многих деятелей искусства. Поэтому я должен делать первичный материал с нуля, то есть превратить алюминий в волокна, а из них - в металлическую ткань".

По словам скульптора, он запатентовал свой фирменный способ производства скульптур из переработанных алюминиевых банок в Нью-Йорке, который был его творческой базой на протяжении многих лет. "Оттуда я начал этот новый вид искусства. По сути я запатентовал создание металлической ткани из волокон перерабатываемого материала, который производится из банок для безалкогольных напитков. Это был огромный успех! Таким образом я являюсь первым изобретателем этого материала, создающим новое искусство, которое еще не может получить какое-либо название, поскольку это что-то совершенно новое. Его, наверное, можно охарактеризовать как сюрреализм, основанный на поп-арте", - сказал Флорос.

На вопрос, в чем секрет его искусства, ваятель говорит, что "он заключается в страсти к искусству, которая заставляет забыть о боли, проблемах и о самом себе". "Время от времени я использовал множество материалов - от мрамора до бумаги, но больше всего меня привлекает металл алюминиевых банок, - сказал Флорос. - Алюминий прекрасно отражает наше время. Поэтому я перерабатываю этот материал, показывая его максимальную ценность". "Переработка превращает его в прекрасное произведение искусства", - подчеркнул скульптур.