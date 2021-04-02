Российский мультфильм про Ганзеля и Гретель вышел в лидеры по просмотрам на Netflix

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский анимационный фильм "Ганзель, Гретель и Агентство магии" режиссера Алексея Цицилина по мотивам сказки братьев Гримм вышел на первое место по просмотрам в мире на онлайн-платформе Netflix, побив собственный рекорд. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Роскино".

Приключенческий комедийный мультфильм "Ганзель, Гретель и Агентство магии" снимался студией Wizart Animation и кинокомпанией СТВ, участие в создании сценария принимали зарубежные специалисты. Картина вышла на Netflix 25 марта для зарубежных зрителей и, по итогам первых, выходных заняла второе место по просмотрам в США и в мире. В настоящее время фильм занимает лидерскую позицию. На территории России его показывают в кинотеатрах с 18 марта.

"Впервые российский проект возглавил мировой рейтинг топовой VOD-платформы. За этим успехом стоит, прежде всего, огромная работа и талант создателей мультфильма - компании Wizart, чьи проекты много лет были лидерами российского экспорта. Вместе с тем, не менее важную роль сыграли и государственные инициативы по поддержке российского кино и экспорта. Такие достижения работают на имидж страны и повышают доверие к российским креативным индустриям. Благодаря таким успехам мы видим, что наш кинопродукт может котироваться на международных рынках. Мы будем продолжать системную работу по продвижению отечественного контента на международных рынках. Уверена, что новые рекорды и победы российских производителей не заставят себя ждать", - сказала ТАСС гендиректор "Роскино" Евгения Маркова.

По словам генпродюсера Wizart Animation Владимира Николаева, создатели ожидали, что мультфильм привлечет внимание, но не предполагали, что его будет так много. "Хочется заметить слаженность командной работы и профессионализм коллег из Netflix, это очень стимулирует прилагать большие усилия, чтобы фильм оправдал ожидания зрителей. И, конечно, без поддержки Министерства культуры РФ, Фонда кино, Министерства экономического развития РФ, Российского экспортного центра, "Роскино" и фонда "Кинопрайм" ничего этого бы не случилось. Надеемся на продуктивное дальнейшее сотрудничество", - поделился он.

По сюжету мультфильма повзрослевшая Гретель становится одним из лучших агентов сверхсекретного Отдела магической безопасности. Ей поручают расследовать преступление века - похищение короля, а напарником назначают родного брата - Ганзеля, известного мошенника, который притворяется волшебником и устраивает для всех желающих красочные шоу.

Wizart Animation существует с 2007 года, за это время студия выпустила шесть полнометражных мультфильмов и несколько сериалов. Среди наиболее известных проектов - франшизы "Снежная королева" и "Волки и овцы". Она также занимается дистрибуцией и продвижением проектов на российском и международном рынках. Авторитетный журнал Animation Magazine включил студию в топ-25 наиболее перспективных анимационных компаний в мире.