Музей-квартира Некрасова в Петербурге откроет две выставки в год 200-летия с его рождения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Мемориальный музей-квартира Николая Некрасова в Санкт-Петербурге представит до конца года две выставки, приуроченные к 200-летию со дня рождения поэта и к 75-летию с момента основания учреждения. Об этом сообщил директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов, выступая на пленарном заседании в Центре искусства и музыки библиотеки им. В. В. Маяковского в Санкт-Петербурге.

"В этом году мы отмечаем не только 200-летие Николая Алексеевича Некрасова. Мы отмечаем еще и 75-летие мемориального музея-квартиры Некрасова (филиал Всероссийского музея А. С. Пушкина - прим. ТАСС), созданного в 1946 году. Поэтому для нас очень важна будет выставка, <…> где мы представим и уникальные фотоматериалы, и материалы, связанные с перепиской создателей этого музея", - рассказал директор музея.

В конце года петербургский музей откроет еще одну выставку и посвятит ее не только поэтической, но и издательской деятельности Некрасова. "Этот аспект до последнего времени был несколько смазан, на него особого акцента не делалось, - пояснил руководитель учреждения. - Дело все в том, что Некрасов был первооткрывателем очень многих выдающихся русских писателей, поэтов. Именно он открыл Федора Михайловича Достоевского, именно он напечатал первые произведения Льва Николаевича Толстого и многих других, поэтому роль Некрасова как организатора и блистательного издателя, она чрезвычайно важна".

Он также отметил, что в настоящее время в Музее-усадьбе Г. Р. Державина в Петербурге работает выставка иллюстраций к знаменитым произведениям поэта, в числе которых - "Мороз, Красный нос", "Коробейники", "Дедушка Мазай и зайцы", "Генерал Топтыгин" и многие другие. Это работы художников А. И. Лебедева, Б. М. Кустодиева, Г. К. Савицкого, Н. И. Альтмана и других. Посетители смогут сравнить иллюстрации к одному и тому же произведению поэта, выполненные разными мастерами в различных техниках: живописи, графике, палехской миниатюре.

Директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Александр Воронко напомнил на заседании, что в июне 2016 года президент России Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать 200-летие со дня рождения поэта Некрасова. В декабре 2016 года был утвержден план юбилейных мероприятий, включающий около ста событий. Центральные из них пройдут в этом году в городах и регионах России, связанных с судьбой Некрасова, среди них - Санкт-Петербург, Москва, Ярославская область.

Некрасов родился в 1821 году на территории Украины, где тогда служил его отец. Детство будущего поэта, писателя и публициста прошло под Ярославлем. Он автор поэмы "Кому на Руси жить хорошо" и множества других произведений, также руководил журналом "Современник", был редактором журнала "Отечественные записки".