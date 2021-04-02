Власти Петербурга выделили около 40 млн рублей на реставрацию старинной дачи Воронцова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Памятник архитектуры федерального значения дача Воронцова "Новознаменка" у Петергофской дороги на выезде из Санкт-Петербурга планируется отреставрировать в этом году на средства городского бюджета. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"В 2021 году будут отреставрированы фасады главного дома, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Дача Воронцова "Новознаменка" на улице Чекистов. На реставрацию по программе КГИОП в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено 39,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, дача канцлера Воронцова относится к числу исторических приморских владений, устроенных вдоль Петергофской дороги, которая вела в загородные царские резиденции. Граф Михаил Воронцов начал строить приморскую дачу в 1750-е годы одновременно с дворцом в центре Петербурга. Первым архитектором проекта дачи Воронцова называют Карло Джузеппе Трезини, продолжил строительство Антонио Ринальди.

Здание сменило несколько владельцев, там располагались различные учреждения, в том числе больница и трудовая колония для несовершеннолетних. В Великую Отечественную войну главный дом был разрушен, внутренняя отделка утрачена. В 1957-1961 годах дача Воронцова была восстановлена сотрудниками специальных научно-реставрационных производственных мастерских. В настоящее время в здании находится Санкт-Петербургская международная школа.

Реставраторам предстоит укрепить цоколь, отреставрировать кирпичную кладку, штукатурный слой и элементы лепного декора фасадов. Будут также отремонтированы крыльцо и балконы.