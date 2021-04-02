Путин поприветствовал участников и гостей музыкальной премии Bravo

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей III Международной профессиональной музыкальной премии Bravo в области классического искусства. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Приветствую вас на третьей церемонии вручения Международной премии Bravo. Отрадно, что этот замечательный проект, получивший путевку в жизнь в 2018 году, состоялся, нашел широкий отклик у исполнителей популярной и классической музыки в России и за ее пределами. И конечно, у многочисленных любителей искусства, слушателей, зрителей, чья оценка является определяющей при вручении премии и служит убедительным критерием профессионального успеха и востребованности", - говорится в приветствии.

Глава государства поздравил лауреатов премии и поблагодарил организаторов конкурса за "творческий поиск и новаторство, большой вклад в развитие современной культуры, укрепление международных гуманитарных связей".

Вручение III Международной профессиональной музыкальной премии Bravo в области классического искусства проходит в пятницу на Исторической сцене Большого театра России. Событие объединит деятелей искусства России, Италии, Индонезии, Уругвая, Японии, Казахстана, Южной Кореи и Китая. Премия Bravo была учреждена в 2017 году и вручается ежегодно с 2018 года. В 2020 году церемония не проводилась.