Пласидо Доминго стал лауреатом премии Bravo

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Испанский тенор и дирижер Пласидо Доминго стал лауреатом в номинации "Мировая звезда" III Международной профессиональной музыкальной премии Bravo в области классического искусства. Церемония вручения награды проходит в пятницу на Исторической сцене Большого театра России.

"Имя этого певца - синоним слова "феномен". Феноменальная продолжительность певческой карьеры, феноменальное количество партий в репертуаре, один из величайших ныне живущих артистов - лауреат премии Bravo в номинации "Мировая звезда" Пласидо Доминго", - объявила ведущая вечера Елена Север.

Маэстро не смог лично присутствовать на церемонии вручения из-за рабочего графика. "На протяжении моей карьеры мне множество раз доводилось слышать "браво" в разных частях света, а с недавних пор я также слышу его, стоя на сцене Большого театра. Я очень рад сотрудничеству с этим великим театром", - отметил он в видеообращении.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин пообещал лично передать статуэтку маэстро. В ближайшие дни Доминго будет петь в постановке "Дон Карлос" на московской сцене.

Лауреаты

Лучшим классическим мужским вокалом эксперты назвали солиста театра "Новая опера" Богдана Волкова. Награду - статуэтку, изображающую скрипичный ключ, - ему вручил коллега по оперной сцене, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. "В нашей профессии важно сомневаться, - заметил в беседе с журналистами Волков. - И существуют компетентные люди, которые могут выделить кого-то. Такие премии, как Bravo, являются индикатором, в каком направлении следует двигаться". В аналогичной женской номинации победила сопрано Альбина Шагимуратова. Она не смогла присутствовать на церемонии, как и Василий Петренко, объявленный лучшим дирижером года.

"Дуэтом года", по мнению экспертов, стала виртуальная коллаборация индонезийской певицы Анггун и великого Лучано Паваротти (1935-2007): исполнение песни Caruso певицей дополнила запись выступления маэстро. Открытием признана артистка Молодежной оперной программы Большого театра Мария Баракова, награду она приняла из рук итальянского баритона Массимо Кавалетти. "Как итальянец (а Италия - родина оперного искусства), я хочу выразить мое восхищение русскими голосами", - подчеркнул Кавалетти.

В номинации "Классическая композиция в современном исполнении" лучшим стал Кирилл Рихтер, "Альбом года" - работа Room With A View южнокорейского композитора, пианиста Yiruma (Йирума), который прислал видеообращение из Сеула. "Так уж сложилось, в нашей профессии композитора редко получают награды и признание при жизни. Спасибо премии Bravo, что они стараются нарушить эту немного грустную традицию", - сказал Кирилл Рихтер.

Самыми популярными классическими исполнителями стран - партнеров премии названы оперная дива из Казахстана Майра Мухамедкызы и юная японская пианистка Шио Окуи. "Россия - моя вторая Родина, особенно в профессии, - отметила Шио Окуи, с семи лет учащаяся в России. - Получить признание здесь, на сцене Большого театра, - это честь, которую мне еще предстоит оправдать".

В категории "Балет года" победила постановка "Дон Кихот" Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, среди опер - "Садко" Большого театра. "Оркестром года" стал отметивший 25-летие международный проект World Orchestra for Peace, приз лично получил его сооснователь и руководитель Чарльз Кей.

Концертной/театральной площадкой года признан Национальный центр исполнительских искусств в Пекине. За поддержку классического искусства награжден Фонд Елены Образцовой.

Представители разных стран на одной сцене

Вручение премии приветствовал президент РФ Владимир Путин. "Важно, что основным критерием вручения премии Bravo избрана зрительская оценка исполнительского мастерства номинантов. Такой подход позволит определить наиболее одаренных и любимых публикой лауреатов", - зачитала телеграмму главы государства ведущая церемонии Елена Север.

Событие объединило на Исторической сцене ГАБТ деятелей искусства России, Италии, Индонезии, Уругвая, Японии и Казахстана. Под аккомпанемент оркестра Большого театра мастерство продемонстрировали присутствующие на церемонии лауреаты. "Я - первая казахстанская артистка, которая получает эту награду. Это большая честь. И, конечно, петь на сцене Большого театра - это всегда счастье", - призналась прессе казахстанская дива Майра Мухамедкызы.

Для гостей церемонии выступили также лауреаты прошлых лет и звездные вручающие. Пианист Иван Бессонов сыграл Первый концерт Чайковского, Светлана Захарова и Денис Савин представили дуэт из балета "Как дыхание" на музыку Генделя, уругвайский бас-баритон Эрвин Шротт познакомил москвичей с искусством танго. Финальный аккорд вечера поставил дуэт баса Абдразакова и баритона Кавалетти, которых зрители не отпустили без биса.

Премия Bravo была учреждена в 2017 году и вручается ежегодно с 2018 года в области классической и популярной музыки. В 2020 году церемония не проводилась. ТАСС выступает официальным информационным партнером премии.