Малый театр представит премьеру спектакля "Мертвые души" в инсценировке Михаила Булгакова

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Государственный академический Малый театр 3 и 11 апреля покажет премьеру спектакля "Мертвые души" по поэме Николая Гоголя в инсценировке Михаила Булгакова. Главные роли исполнят ведущие артисты театра Василий Бочкарев, Ирина Муравьева, Борис Невзоров и другие, сообщил режиссер постановки Алексей Дубровский.

"Интересный факт, что Гоголь - это автор Малого театра, но "Мертвые души" не шли здесь практически никогда <...> Каким-то странным образом практически все пьесы Гоголя шли и идут в Малом театре и сейчас - и "Женитьба", и "Ревизор", а вот "Мертвые души" как-то обходили стороной. Мы надеемся, что наше прикосновение будет достойно этих подмостков", - сказал он.

Дубровский отметил, что в спектакле удалось собрать практически всех звезд труппы Малого театра - артистов среднего и молодого поколений. Роль Чичикова сыграл заслуженный артист России Алексей Фаддеев. В роли Плюшкина на сцену выйдет народный артист России Василий Бочкарев, в роли Коробочки - народная артистка РФ Ирина Муравьева. Борис Невзоров исполнит роль Собакевича, Владимир Носик - Губернатора. Манилова представит Александр Клюквин, а Ноздрева - Виктор Низовой.

Бочкарев рассказал, что его персонаж - Плюшкин - с первого взгляда счастливейший человек, сумевший обмануть Чичикова и в рамках сделки продать ему как мертвые души, так и беглые, однако, с другой стороны, это трагичный персонаж. "Николай Васильевич достает из меня в Плюшкине то, что и я жадный, и я скряга - все это во мне есть. И иначе его не сыграть, если ты не откроешь эту правду про себя, не просто прочитаешь, а именно ковырнешь нервные клетки", - рассказал он.

Пьеса Булгакова в целом повторяет сюжетную линию произведения Гоголя. Однако Булгаков добавил эпизод с арестом Чичикова и последующим его освобождением за взятку. "Работать с этим текстом - большое удовольствие, мы можем прикоснуться к двум гениям - Николаю Васильевичу и Михаилу Афанасьевичу. Эта инсценировка создавалась для Московского художественного театра, когда Михаил Афанасьевич там работал в 1930-х годах, там же состоялась премьера этого спектакля", - уточнил режиссер.

Автором художественного воплощения спектакля стала Мария Утробина. Она уже работала с режиссером в двух его предыдущих постановках на сцене Малого театра - "Метели" и "Физиках".