Российская премьера фильма о Чайковском состоится на родине композитора в мае

ИЖЕВСК, 3 апреля. /ТАСС/. Российская премьера документально-игрового фильма "Чайковский. Русский гений" состоится на родине композитора, в удмуртском городе Воткинск, 7 мая. Об этом в субботу сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

"7 мая во Дворце культуры "Юбилейный" в Воткинске состоится всероссийская премьера фильма "Чайковский. Русский гений". Композитор, дирижер и музыкальный критик Петр Ильич Чайковский родился в этот день в 1840 году в Вятской губернии", - говорится в сообщении.

Автором и продюсером фильма выступает Михаил Ананьев. По его словам, картина основана на документах эпохи, письмах и воспоминаниях композитора, его близких и знакомых.

По данным пресс-службы, в музее-усадьбе в Воткинске, где жила семья Чайковских 11 лет, снимали сцены детства будущего композитора, в Преображенской церкви - обряд крещения юного Петра. Съемки проходили также в Санкт-Петербурге, Клину, Нью-Йорке, заключительный съемочный этап состоялся в декабре 2020 года. Помимо музыки Петра Чайковского, в фильме звучит оригинальный саундтрек, созданный еще одним уроженцем Воткинска - композитором Максимом Бобковым.

Сообщается, что в фильм вошли фрагменты бесед о композиторе с Юрием Башметом, Илзе Лиепой, Николаем Цискаридзе, Полиной Осетинской и другими деятелями культуры. Главную роль играет артист театра имени Вахтангова Владимир Логвинов. Артисты театров Удмуртии Игорь Моисеев и Алина Опарина исполнили роли родителей композитора. Также в ролях Лариса Лужина, Авангард Леонтьев, Дарья Повереннова.