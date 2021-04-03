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Евровидение - 2021

Видео Манижи стало самым популярным на канале "Евровидения" среди участников 2021 года

Его просмотрели более 6,7 млн человек
' Eurovision Song Contest/YouTube'

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Видеоролик певицы Манижи на песню Russian Woman ("Русская женщина"), с которой она будет представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение-2021" в Нидерландах, стало самым популярным на официальном YouTube-канале состязания среди 39 клипов участников смотра этого года, набрав уже свыше 6,7 млн просмотров. Об этом свидетельствуют данные видеохостинга.

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Российской участнице удалось опередить прежнего лидера - сербскую группу Hurricane с песней Loco Loco. Сейчас у коллектива более 6,6 млн просмотров.

Более 2,5 млн у певицы Efendi, представляющей Азербайджан, и певицы Destiny с Мальты.

Ранее абсолютным рекордсменом официального канала "Евровидения" стало видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив должен был представлять нашу страну на смотре в 2020 году. Конкурс был отменен в связи с пандемией коронавируса. На данный момент клип посмотрели около 195 млн раз.

Певица Манижа получила наибольшее количество голосов телезрителей на национальном отборе представителя России на "Евровидение" в эфире Первого канала.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под слоганом "Откройся". Российская участница выступит под третьим номером в первом полуфинале.

Теги
АзербайджанНидерландыРоссияСербияМальтаЕвровидение - 2021
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