Международный фестиваль имени Рахманинова открылся в Тамбове концертом пианиста Луганского

ТАМБОВ, 3 апреля. /ТАСС/. XXXIX Международный музыкальный фестиваль имени С. В. Рахманинова, отмененный в прошлом году из-за пандемии, открылся в Тамбове сольным концертом народного артиста России Николая Луганского. Фестиваль продлится до 30 апреля и пройдет сразу на нескольких сценических площадках области, сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня очень значимое для нас событие, потому что после годового перерыва мы вновь начинаем фестивали культуры на Тамбовской земле, и первым, и это тоже очень важно, открывается фестиваль имени Сергея Васильевича Рахманинова. Я объявляю фестиваль открытым", - отметил начальник управления культуры и архивного дела Тамбовской области Юрий Голубев.

Из-за ограничений фестиваль проходит при 50-процентном заполнении зала. Но, как отмечают организаторы, все выступления артистов транслируются сразу на нескольких онлайн-площадках и в последующем будут доступны для просмотра.

Как рассказал журналистам перед началом фестиваля его художественный руководитель Николай Луганский, он любит выступать с концертами в Тамбовской области, где у него много друзей и "есть своя, родная публика". "Я с огромным удовольствием играю все произведения Рахманинова, потому что он гений, величайший пианист, который не просто знал, он чувствовал рояль как никто. Сегодня первое отделение концерта будет посвящено Бетховену, так как он, наверное, оказался самым пострадавшим от пандемии: во всем мире были намечены немыслимые, просто грандиозные торжества в честь его 250-летия в 2020 году, и практически ничего из этого не состоялось, поэтому сегодня мною будут исполнены две сонаты Бетховена - № 30 и № 32. Во втором отделении будет исполнена музыка Рахманинова и Дебюсси", - рассказал Луганский.

На протяжении месяца слушателей ждут вечера популярной классики в исполнении лауреатов международных конкурсов, фортепианные концерты, выступления именитых творческих коллективов. Среди них мужские вокальные ансамбли "Дорос" и Style Sound, а также оркестр "Россияне". Он выступит со своим юбилейным концертом и представит премьеру "Эпической поэмы" Валерия Кикты на темы крестьянских песен Тамбовщины. Музыкальные мероприятия также пройдут на сценических площадках области. Так, в Уварове в рамках "Рахманиновских хоровых сезонов" состоится концерт Тамбовского камерного хора под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Козлякова.

Новшеством этого года станет Первый детский фестиваль искусств имени С. В. Рахманинова, который пройдет с 16 по 30 апреля. С идеей его учреждения в 2019 году выступил губернатор области Александр Никитин. В рамках фестиваля состоятся концерты одаренных детей Тамбовской области, встречи с известными музыкантами и мастер-классы, в том числе по академическому вокалу. "Проведение детского фестиваля будет способствовать поддержке и продвижению талантливой молодежи, а также в преддверии 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова повысит узнаваемость региона как земли, где долгие годы работал и жил композитор", - сообщили ТАСС в управлении культуры и архивного дела Тамбовской области.

О фестивале и композиторе

Международный музыкальный фестиваль имени С. В. Рахманинова проходит в Тамбовской области на протяжении 39 лет. Его художественным руководителем является народный артист России Николай Луганский. В этом году фестиваль пройдет с 3 по 30 апреля.

Имя Сергея Рахманинова тесно связано с Тамбовской областью. С июня по апрель с 1890 года он почти каждый год жил и работал в имении Ивановка Уваровского района. Во время революции и последующие годы все строения были уничтожены. Однако в 1968 году было принято решение о воссоздании имения и открытии дома-музея, который начал свою работу в 1982 году. Позднее, в 1987 году, Дом-музей С. В. Рахманинова преобразовали в Музей-усадьбу С. В. Рахманинова, а в сентябре 2019 года он получил статус заповедника.