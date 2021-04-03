В Ярославле прошла премьера спектакля-оратории Павловича о Циолковском

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Премьера спектакля-оратории о жизни ученого Константина Циолковского в постановке Бориса Павловича состоялась в субботу на исторической сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле.

"Театр всегда интересуют фигуры драматические, а еще лучше трагические, то есть те фигуры, в которых максимальное натяжение, невозможность, какие-то конфликты, то, где сталкиваются какие-то непримиримые противоречия. И вот, конечно, фигура Циолковского, такого вот уездного учителя, практически глухого, отрезанного от общения с людьми, который при этом слышит какие-то совершенно неземные звуки. Он первый заговорил о полете в космос не как о какой-то отдаленной мечте человечества", - сказал Павлович.

По его словам, Циолковский в постановке - это человек, который пытается поколебать основы мироздания. Как отмечает режиссер, его Циолковский - "русский Фауст". "Его признали буквально в последние несколько лет жизни, мы специально обращаемся к его годам в Калуге накануне Русско-японской войны. Можно сказать, что это история мечты, для меня слово мечта важнее слова успех", - добавил Павлович.

Обратиться к форме спектакля-оратории его подтолкнула автобиография Циолковского, в которой говорится, что ученый любил напевать. "У нас в спектакле есть два регистра: как мир звучит для обычного человека и как мир звучит для Циолковского, его мир - поющий, звучащий", - рассказал Павлович.

В спектакле использованы фрагменты поэм Николая Заболоцкого "Безумный волк" и "Деревья". По словам режиссера, Заболоцкий переписывался с Циолковским, детство обоих было связано с Вяткой. Поэма "Безумный волк", по мнению Павловича, написана о Циолковском. "Волк, нарушая все звериные законы, выворачивает себе шею, чтобы смотреть на звезды, а не под ноги, создает лесную лабораторию, занимается ровно тем, чем занимается русский космизм", - объясняет режиссер.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Оно было построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, выполнено в стиле неоклассицизма. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отнесении Волковского театра к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.