Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла данс" пройдет в Большом театре

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Программа Международного балетного приза "Бенуа де ла данс" (Benois de la danse), включающая фестиваль и церемонию награждения, в 28-й раз пройдет 8 и 9 июня в Москве на Исторической сцене Большого театра при поддержке Министерства культуры РФ. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Там напомнили, что в прошлом году в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции фестиваль "Бенуа де ла данс" был перенесен на 2021 год.

"В минувшем году всем было непросто. Из-за пандемии нам пришлось перенести уже практически готовую программу XXVIII Фестиваля "Бенуа де ла данс", по-новому взглянуть и переосмыслить онлайн и офлайн форматы. Летом на нашем официальном YouTube-канале были запущены регулярные 48-часовые трансляции фрагментов архивных записей гала-концертов фестиваля. Несмотря на успех этого проекта, мы очень ждали возможности вновь встретиться со зрителями в реальном пространстве и времени. Поэтому сейчас мы с большим волнением рады сообщить, что, несмотря на все сложности, XXVIII Фестиваль "Бенуа де ла данс" состоится в своем привычном формате, зрители вновь вживую увидят самые яркие новые работы в области танца со всего мира на Исторической сцене Большого театра", - сказала артистический директор фестиваля Нина Кудрявцева-Лури.

Представляя программу будущего фестиваля, она обратила внимание на то, что 8 июня зрителей ждет гала-концерт звезд балета - номинантов 2020 года на приз "Бенуа де ла данс" и награждение победителей, имена которых будут объявлены перед началом гала-концерта. А 9 июня состоится гала-концерт "Звезды "Бенуа де ла данс" - лауреаты разных лет".

"В программу вечеров включены произведения разных стилей и направлений танцевального искусства. Среди участников - представители 11 ведущих классических и современных компаний мира: Большого театра России, Мариинского театра, Королевского балета Великобритании, Нью-Йорк Сити балета, Американского театра балета, Балета Джоффри (Чикаго), Баварского государственного балета, Дрезденского балета, Балета Ганновера, Компании Франкфурт-Дрезден, Компании Хесуса Кармоны. В концертах также примет участие звезда мирового балета Мария Кочеткова", - перечислила Кудрявцева-Лури, добавив, что сбор от гала-вечеров фестиваля по сложившейся традиции передается в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.

Балетный "Оскар"

Как отметила собеседница агентства, в переводе с французского Benois de la danse означает "Балетный Бенуа", однако в творческих кругах его давно окрестили балетным "Оскаром", который ежегодно присуждается за наиболее выдающиеся работы в области хореографии.

"Эта премия была учреждена в 1991 году Международным союзом деятелей хореографии во главе с всемирно известным балетмейстером, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. С тех пор он является бессменным художественным руководителем программы и председателем жюри, состав которого ежегодно меняется, но обязательно формируется из видных мастеров мирового балета. Именно они выдвигают номинантов и, работая в течение года, определяют лучших", - пояснила артистический директор.

По ее словам, в этом году вместе с Григоровичем будут оценивать номинантов прима-балерина Большого театра России и театра "Ла Скала" Светлана Захарова (сопредседатель жюри), художественный руководитель Компании танца Дрезден-Франкфурт Якопо Годани, худрук Национальной компании танца Испании Хоакин де Люс, директор Школы балета Парижской оперы Элизабет Платель, художественный руководитель Шанхайского балета Синь Лили, худрук Балета Джоффри в Чикаго Эшли Уитер и звезда Королевского балета Великобритании Эдуард Уотсон.

"Как правило, на награду выдвигаются представители основных балетных профессий: хореографы, балерины, танцовщики, а также композиторы, либреттисты и сценографы. Победителям вручаются призы. Автором наградной статуэтки является потомок семейства Бенуа - парижский скульптор Игорь Устинов", - заключила Кудрявцева-Лури.