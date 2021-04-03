Дима Билан и Little Big стали лауреатами премии Bravo

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Дима Билан стал певцом года, а Little Big - группой года по версии III Международной профессиональной музыкальной премии Bravo в области популярной музыки. Вручение наград прошло в субботу в Центральном доме литераторов в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе "Русской медиагруппы".

"3 апреля 2021 года при поддержке радио Monte Carlo и "Русской медиагруппы" в Центральном доме литераторов прошел гала-ужин премии Bravo-2021 по случаю вручения наград в области популярной музыки", - сообщили организаторы.

Zivert получила золотой скрипичный ключ - символ Bravo - как певица года, "Поэтом-песенником года" признана Ирина Дубцова. Лучшим в категориях "Композитор года" и "Саундтрек года" эксперты назвали немецкого маэстро Ханса Циммера.

"Дуэтом года" объявлена работа Николая Баскова и блогера Дани Милохина, "Песней года" - "Комета" Jony (Джонни), "Альбомом года" - "7" Artik & Asti. Лучшим музыкальным видео года, по версии Bravo, стал клип "Зацепила" Артура Пирожкова. В категории "Открытие года" отмечена группа Dabro.

Накануне на Исторической сцене Большого театра состоялось вручение наград в области классического искусства. Лауреатами стали Пласидо Доминго, Богдан Волков, Альбина Шагимуратова и другие.

Премия Bravo была учреждена в 2017 году и вручается ежегодно с 2018 года в области классической и популярной музыки. В 2020 году церемония не проводилась. ТАСС выступает официальным информационным партнером премии.