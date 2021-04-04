Умер актер Артем Тынкасов

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Актер театра и кино, участник труппы театра "Содружество актеров Таганки" Артем Тынкасов умер в возрасте 50 лет. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook сообщил директор московского театра "Гоголь-центр" Алексей Кабешев.

"Умер Артем Тынкасов. Вот так. Хочу запомнить его таким. Все, не могу ничего писать", - написал Кабешев.

Тынкасов родился в 1970 году. В 1994 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина и в том же году был зачислен в труппу театра "Содружество актеров Таганки". Снялся более чем в 10 кинофильмах, в том числе в киноленте "Не покидай" (1989).