Картина "Годзилла против Конга" вторые выходные возглавляет российский кинопрокат

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Американский боевик "Годзилла против Конга" вновь стал лидером отечественного кинопроката, собрав 180,2 млн рублей в период с 1 по 4 апреля. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Фильм вышел в российский прокат 25 марта. Это история о том, как группа ученых вместе с Кинг-Конгом отправляется в путешествие, чтобы найти родину монстра, но сталкивается с Годзиллой.

Второе место по кассовым сборам заняла полнометражная экранизация российского комикса "Майор Гром: Чумной доктор" режиссера Олега Трофима, собравшая 110,3 млн рублей за выходные и рассказывающая о майоре полиции Игоре Громе, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске чумного доктора. Роли в картине исполняют Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Михаил Евланов и другие артисты.

На третьей строчке рейтинга оказался американский мультфильм "Райя и последний дракон", за минувшие четыре дня собравший 41,5 млн рублей. Мультфильм вышел в российский прокат 4 марта. Это история о том, как воительница в королевстве Кумандра собирает команду единомышленников для поисков последнего оставшегося в мире дракона, который может помочь им победить могущественного врага.