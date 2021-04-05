В Москве представили отреставрированное Мариинское Евангелие X-XI веков

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Восстановленное реставраторами Мариинское Евангелие X-XI веков, которое было найдено в русском скиту Успения Пресвятой Богородицы на Афоне в XIX веке, передано хранителям отдела рукописей Российской государственной библиотеки (РГБ). Церемония передачи прошла в Доме Пашкова в Москве.

"Это один из самых древних памятников словесности, который связывает народы Восточной Европы. Этот памятник чрезвычайно важен для русской культуры, русской самоидентификации, для понимания православия. Он также чрезвычайно важен для европейской истории, для мировой истории", - сказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Как сообщил ТАСС гендиректор РГБ Вадим Дуда, впервые взглянуть на древнейшую рукопись сможет любой желающий. По его словам, с 6 по 9 апреля будет проводиться экскурсия по выставке "Искусство создавать. Творческий поиск облика книги". Центральное место этой экспозиции занимает Мариинское Евангелие.

По словам Дуды, реставрация велась четыре года. Некоторые страницы восстановили "буквально по чешуйкам".

Мариинское Евангелие - неполная рукопись четвероевангелия. Ее основная часть (171 лист) была найдена известным ученым и коллекционером Виктором Григоровичем на Афоне, в русском скиту Успения Пресвятой Богородицы, отсюда и название - Мариинское. В болгарской и македонской научной литературе это Евангелие известно как Codex Marianus. Рукопись написана глаголицей на пергаменте. Языковеды определили, что это старославянский язык сербской редакции. Украшают памятник растительные и плетеные орнаменты и три миниатюры: евангелисты Марк, Лука и Иоанн. На сегодняшний день в мире насчитывается всего 11 древнейших рукописей, написанных глаголицей.

К работе над памятником были привлечены лучшие специалисты отдела реставрации РГБ. Прежде чем приступить непосредственно к работе, химики и биологи отдела провели целый комплекс исследований, раскрывших тайны материальной основы документа.