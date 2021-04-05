Швыдкой сообщил, что заполняемость театральных залов в Москве к осени достигнет 100%

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Заполняемость залов в театрах Москвы составит к осени 100%, считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

"Мэр [Москвы Сергей Собянин] сказал, что где-то летом сможем считать ситуацию полностью подконтрольной <...> Летом можно будет сказать, что пандемия отступает. Так что летом будут изменения. То, что сегодня говорят о так называемой третьей волне пандемии, - не знаю точно, для меня это пока непонятно. Но я уверен, что к следующему сезону точно будет 100% заполняемость залов", - сказал Швыдкой ТАСС.

Ранее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил, что российские учреждения культуры могут вернуться к работе в полноценном формате во второй половине 2021 года.

В Москве с 22 января максимальная заполняемость залов театров, кинотеатров и концертных залов была увеличена с 25 до 50% от общей вместимости. Возобновлены работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и других мероприятий. Но для них также есть условие о максимальном количестве посетителей в 50%. Ранее Собянин говорил, что большую часть еще действующих ограничительных мер могут отменить к маю.

В Подмосковье сняты практически все ограничения, подчеркивал глава региона Андрей Воробьев. В Санкт-Петербурге власти также постепенно смягчают противоэпидемические меры. Там разрешили увеличить максимальную заполняемость театральных и концертных залов до 75%.