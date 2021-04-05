Редкие сочинения русских композиторов прозвучат в Доме музыки

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московский международный Дом музыки (ММДМ) с 8 апреля по 24 июня проведет цикл концертов "Русская музыка в Новом зале", который познакомит слушателей с редкими работами отечественных композиторов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ММДМ.

"Это экспозиция русского музыкального искусства с момента становления отечественной профессиональной композиторской школы в XIX веке до середины XX века, - процитировали в пресс-службе художественного руководителя проекта, доцента Московской консерватории Ольгу Приз. - Главная особенность этих камерных программ - исполнение редко звучащих сочинений, многие из которых ни разу не были записаны и не издавались на пластинках или дисках".

Цикл откроет вечер "Русская музыка. Фортепианные квинтеты". В исполнении солистов столичных оркестров Николая Попова, Евгения Иванова-Рощина, Алексея Богорада, Владимира Мезенцева и Михаила Шиленкова прозвучат фортепианные квинтеты для духовых инструментов Антона Рубинштейна и Николая Римского-Корсакова, а также музыкальная картина "Вечер в Грузии" Михаила Ипполитова-Иванова.

В афише - шесть концертов, в программу которых войдут сочинения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, а также их современников, написанные для разных исполнительских составов - фортепиано, голоса, струнных и духовых инструментов. "Русская музыка для альта и фортепиано" прозвучит 16 апреля, 26 апреля заготовлена программа сочинений авангардиста Артура Лурье на стихи его современников - Анны Ахматовой, Александра Блока, Михаила Кузьмина и Федора Сологуба, а также романсы Сергея Танеева и Сергея Прокофьева. Тринадцатого мая на вечере "Русская фортепианная миниатюра" слушателей ждут произведения Милия Балакирева, 3 июня - "Русская музыка для струнных и фортепиано". Завершится проект знаменитыми сочинениями Чайковского.