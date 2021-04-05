Фильм "Мы" по мотивам романа Замятина осенью выйдет в российский прокат

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Фильм "Мы" режиссера Гамлета Дульяна, снятый по роману-антиутопии писателя Евгения Замятина, выпустят в прокат осенью 2021 года. Об этом говорится в материалах компании-прокатчика "Каро-Премьер", представленных на форуме "Российский кинобизнес - 2021" в понедельник.

"Мы планируем выходить осенью 2021 года", - сообщили в компании.

Действие картины разворачивается в постапокалиптическом мире, где происходит отчаянная борьба за ресурсы и космический корабль, главным строителем которого является инженер по имени Д-503. Сценарий основан на одноименном романе Евгения Замятина, который был написан более 100 лет назад.

Ранее Дульян отметил в беседе с ТАСС, что роман Замятина остается "мощным социальным произведением", которое поднимает злободневные темы. Роли в картине исполнили Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников и другие.