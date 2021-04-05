В Петербурге запустили проект "Наследие окраин" о памятниках вне центра города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Общедоступный просветительский проект "Наследие окраин" запустили в Санкт-Петербурге для знакомства с достопримечательностями, которые располагаются вне центра города.

"КГИОП запускает проект "Наследие окраин". Он стартует в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В течение весны, лета, осени 2021 года запланирована организация выставки, серии лекций и экскурсий. Этим проектом КГИОП хочет привлечь внимание жителей города к богатому культурному наследию районов, удаленных от центра", - сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Проект, по замыслу организаторов, может также увеличить туристическую привлекательность районов, находящихся за пределами центральной части города, что позволит создать более целостное представление о Санкт-Петербурге.

"Любой человек, живущий в городе, знает точно, где расположен Эрмитаж, и что-то может про него рассказать. Но объекты культурного наследия, расположенные в периферийных районах, часто незаслуженно обделены вниманием. Мы сделаем серию мероприятий. Это будет и публикация фотографий из архивного собрания КГИОП, и экскурсии по объектам, циклы лекций про значимые объекты культурного наследия на территориях районов", - привела пресс-служба слова председателя КГИОП Сергея Макарова.

В качестве примера малоизвестных памятников Красногвардейского района Макаров привел усадьбу "Жерновка", построенную по проекту Джакомо Кваренги, а также храм Илии Пророка на Пороховых. Он отметил, что далеко не все памятники петербургских окраин находятся в хорошем состоянии, и этот проект поможет обратить внимание на необходимость их реставрации и благоустройства. Мероприятия проекта "Наследие окраин" будут проводиться в публичных пространствах на территориях районов - в библиотеках, домах культуры, администрациях. Организаторы заявили о готовности принимать предложения по наполнению и развитию проекта, сотрудничеству с представителями краеведческих сообществ, молодежных движений, других общественных организаций.