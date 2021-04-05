Жюри театральной премии "Гвоздь сезона" наградило пять лучших спектаклей сезона

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Жюри премии Союза театральных деятелей (СТД) России "Гвоздь сезона" вручило призы пяти лучшим спектаклям театрального сезона 2019-2020 гг. Однако, главный приз - "Большой хрустальный гвоздь" - по решению жюри не был вручен никому, передает корреспондент ТАСС.

Церемония награждения прошла в 19-й раз в Театральном центре "На Страстном". В этом году авторами сценария и режиссерами церемонии вновь стали актеры Театра наций Павел Акимкин, Артем Тульчинский, Наталья Ноздрина и Роман Шаляпин. Первым был "пригвожден" "Ревизор" Театра Олега Табакова. "Интеллектуально-концептуально начался этот вечер. Я попробую над ним тоже смеяться", - отметил режиссер спектакля Сергей Газаров, забирая награду - "Маленький хрустальный гвоздь".

Хрустальным гвоздем отметили спектакль театра "Школа современной пьесы" "Фаина. Эшелон" в режиссуре Иосифа Райхельгауза. "Я говорю спасибо героине книжки, благодаря которой родился этот спектакль. Благодарна театру, благодарна врачам, которые меня вытащили из тяжелого ковида, без них я бы здесь не стояла", - сказала исполнительница главной роли, заслуженная артистка РСФСР Елена Санаева, получая приз.

Спектакль "Палачи" Кирилла Серебренникова в "Гоголь-центре" также был удостоен приза. "Это удивительный день. Я хочу сказать огромное спасибо прежде всего Кириллу Серебренникову за то, что он все выдержал от начала до конца. Мы начинали, когда еще все не закончилось (вынесение приговора по делу "Седьмой студии"). Поэтому хочу поблагодарить его за смелость", - сказала актриса театра Ольга Добрина, исполняющая одну из ролей.

Жюри отметило оперу Николая Римского-Корсакова "Садко" в постановке Дмитрия Чернякова на сцене Государственного академического Большого театра России. Награду забрали начальник отдела перспективного планирования и специальных проектов театра Ирина Черномурова, директор коллектива миманса Екатерина Миронова и директор хора Елена Узкая. "Опера "Садко" выпускалась силами двух этих маленьких женщин, - сказала Черномурова. - Они два месяца не выходили из студии вместе с режиссером Дмитрием Черняковым, который в свои 50 лет вертел этой историей, как мальчишка".

Был награжден и спектакль Стефана Брауншвейга "Дядя Ваня" в Театре наций. "Хрустальный гвоздь" забрала актриса театра Ирина Гордина, передав, что все задействованные в постановке артисты заняты в этот вечер в спектакле, но счастливы получить награду. Однако главный приз - "Большой хрустальный гвоздь" - не достался никому. Как пояснили организаторы, такое решение было принято в связи с тяжелыми условиями работы театров в эпоху пандемии, поэтому каждый из пяти финалистов достоин этой награды.

О премии

"Гвоздь сезона" - ежегодная премия, которую получают лучшие спектакли, созданные в театрах Москвы. По итогам сезона составляется список финалистов, в который входят пять наиболее интересных, по мнению экспертного совета, спектаклей. Они становятся лауреатами премии и получают "Маленький хрустальный гвоздь". Обладателя главного приза - "Большого хрустального гвоздя" выбирает уже жюри, возглавляемое председателем СТД РФ Александром Калягиным. Спектакль - обладатель главного приза объявляется на торжественной церемонии и становится "Гвоздем сезона".