Спектакли студии МХАТ и свердловского театра драмы взяли Гран-при фестиваля "Он.Она.Они"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Спектакли "Машалава" школы-студии Московского художественного академического театра (МХАТ) и "Человек на часах" Свердловского государственного театра драмы взяли Гран-при III Международного фестиваля камерных и моноспектаклей "Он.Она.Они". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ), который является организатором смотра.

В этом году организаторы фестиваля впервые решили собрать на Урале все театральные школы России. Поступило 70 заявок со всего мира. Фестиваль проходил в Екатеринбурге со 2 по 5 апреля.

"Гран-при в номинации "Студенческие театры" получил спектакль "Машалава" по пьесе выпускницы ЕГТИ Марии Конторович. Спектакль Школы-студии МХАТ, курс Евгения Писарева. Гран-при в номинации "Профессиональные театры" получил спектакль "Человек на часах", режиссер Владимир Кравцев, Свердловский государственный академический театр драмы", - сказали в пресс-службе.

Председателем конкурсного жюри выступил режиссер, лауреат Государственной премии РСФСР Анатолий Праудин. Также постановки оценивали драматург и режиссер Николай Коляда, кандидат искусствоведения Наталья Щербакова, актер, режиссер и сценарист Александр Дзюба.