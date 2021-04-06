Хореограф Борис Эйфман представит в Петербурге балет "Страсти по Мольеру"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Мировая премьера балета народного артиста России Бориса Эйфмана "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" пройдет во вторник на сцене Александринского театра. Новую работу представят артисты Академического театра балета Бориса Эйфмана.

"Наш балет - картина тяжкого удела великого творца, чьими чернилами была кровь, а платой за возможность создавать вечное - жизнь. В этом спектакле мы движемся извилистыми дорогами судьбы Мольера, чье творчество стало зеркалом и вместе с тем рецептом преодоления его личных трагедий", - рассказал журналистам Эйфман.

Новый спектакль - второе его обращение к биографии и художественному наследию французского комедиографа.

Колоритные декорации, динамичная световая партитура подчеркивают контраст между притягательным миром сцены и горестным повседневным бытием творца. Сценографом спектакля выступил народный художник России Вячеслав Окунев. Музыкальную канву спектакля составили фрагменты из произведений Вольфганга Амадея Моцарта, Гектора Берлиоза и Жана-Батиста Люлли.

Спектакли на основе биографий великих творцов - одно из важных направлений в творчестве Эйфмана. Ранее этот художественный прием был воплощен в его балетах "Красная Жизель" (на тему жизни и судьбы легендарной русской балерины Ольги Спесивцевой), "Чайковский: Рro et Сontra", "Роден".