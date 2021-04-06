Театр "Et Cetera" поставил спектакль для своей ведущей актрисы Татьяны Владимировой

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Et Cetera" под руководством Александра Калягина представит во вторник премьеру спектакля "Любовный напиток" по пьесе Питера Шеффера, который режиссер Владимир Скворцов поставил для ведущей актрисы труппы, народной артистки РФ Татьяны Владимировой в качестве бенефиса к ее юбилею. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Спектакль "Любовный напиток" был задуман режиссером Владимиром Скворцовым как бенефис ведущей актрисы нашей труппы Татьяны Владимировой к ее юбилею, который отмечался в августе прошлого года. Однако из-за пандемии спектакль пришлось отложить. Но сегодня премьера, наконец, состоится", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что Владимирова служит в "Et Cetera" с 1993 года и сейчас занята практически во всех репертуарных спектаклях театра. "Она также много играла в постановках режиссеров других театров. К примеру, Кирилл Серебренников пригласил актрису принять участие в двух своих спектаклях "Отморозки" и "Околонуля". Татьяна Владимирова снялась в фильме "Язычники", в экранизации одноименного спектакля режиссера Валерии Сурковой. Сыграла одну из ключевых ролей в последнем фильме Веры Глаголевой "Не чужие". В 2017 году приняла участие в оперном спектакле, причем на сцене Большого театра, - сыграла в постановке режиссера Кэти Митчелл "Альцина" Георга Фридриха Генделя", - перечислила представитель пресс-службы.

"По замыслу режиссера, бенефисный спектакль Владимировой "Любовный напиток" посвящен любви к театру, который и есть спасение, только он способен преобразить мир, вернуть людям естество", - подчеркнула собеседница агентства.

О новом спектакле

Сам режиссер Владимир Скворцов также высказался о своей новой постановке. "Жить в согласии с окружающим миром удается далеко не каждому, - считает он.- Три героя спектакля "Любовный напиток" как раз из тех, кому жизнь за окном тягостна и ненавистна. Лотту мучают высоченные стеклянные уроды, заменившие красивую старинную архитектуру. Леттис не устраивают скучные исторические факты, которые нужно "одушевить, освободить, озарить", чтобы они превратились в увлекательные театральные действа. А незадачливому адвокату Бардолфу тяжело бороться с собственными комплексами, мириться со своей среднестатистической ординарностью, весьма серой и унылой".

"Трех героев пьесы вместе сводит судьба, а "любовный напиток" из старинных закромов превращает их жизнь в театр. И они, по сути, чудаковатые философы, веселые фантазеры и экзальтированные экстремисты начинают играть не по правилам жизни, а по законам театра. Они импровизируют, смело меняют исторические эпохи, облачаются в причудливые исторические костюмы, от души веселятся и веселят других", - рассказал постановщик.

По его утверждению, "это комедия о сокрушающей силе театра, которая может преобразить человека". "Мы рассказываем не про любовь между людьми, хотя и она присутствует, но больше про притяжение трех противоположностей и воссоединение их благодаря главной героине - Леттис, которая верит, что театр - это спасение", - отметил он.

Вместе с народной артисткой России Татьяной Владимировой в спектакле заняты заслуженные артисты РФ Мария Скосырева и Алексей Осипов. В постановочную группу кроме режиссера, заслуженного артиста РФ Владимира Скворцова, вошли также сценограф - народный художник РФ Мария Рыбасова, художник по костюмам - заслуженный художник РФ Виктория Севрюкова, хореограф Константин Мишин, художник по свету Андрей Абрамов и художник по гриму Мария Максимова. Начинающаяся 6 апреля серия премьерных показов "Любовного напитка" продолжится 7 и 27 апреля, добавили в пресс-службе "Et Cetera".