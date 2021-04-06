Фильм "Девятаев" Тимура Бекмамбетова откроет ММКФ в 2021 году

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Военный фильм Тимура Бекмамбетова о подвиге советского летчика Михаила Девятаева откроет Московский международный кинофестиваль в этом году. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.

ММКФ пройдет в Москве 22-29 апреля в очном формате. "Фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев" будет открывать наш фестиваль", - сказал Шепотинник.

Роли в фильме сыграли Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская и другие. Бекмамбетов снимал картину с Сергеем Трофимовым, ранее они вместе работали над "Ночным дозором". Блокбастер создан компаниями "Базелевс", "Военфильм" и "МТС Медиа", в прокат он выходит при поддержке "России-1". Съемки проходили в павильонах "Ленфильма" и в Кронштадте, часть из них провели в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.

Михаил Девятаев 13 июля 1944 года был сбит, отражая вражеский авианалет в районе Львова. Летчик был взят в плен и помещен в концлагерь на острове Узедом (Германия). 8 февраля группа из десяти заключенных во главе с Девятаевым, дождавшись ухода техников и убив охранника, захватила бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и покинула на нем территорию лагеря.