Кончаловский решил снять "Дорогих товарищей!" с премии "Белый слон" из-за ее политизации

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Андрей Кончаловский принял решение снять свою картину "Дорогие товарищи!" с номинаций Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" за 2020 год из-за того, что в этом году в награде появился политический аспект. Об этом говорится в открытом письме режиссера.

"С сожалением вынужден сообщить, что я принял нелегкое для себя решение и прошу снять мой фильм "Дорогие товарищи!" с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год", - говорится в письме, опубликованном на странице режиссера в Facebook.

Драма "Дорогие товарищи!" была выдвинута на премию в шести номинациях. Кончаловский подчеркнул, что считает награду одной из самых важных в российском кинематографе, так как она "означает признание художественной ценности фильма со стороны профессионального сообщества - киноведов и кинокритиков, которые судят о фильме с позиций искусства".

При этом в этом году в номинации "Событие года" заявлен Алексей Навальный и его коллектив за серию фильмов-расследований. "Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории "Событие года" стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства", - пояснил Кончаловский.

По мнению режиссера, выдвижение этого проекта лишает профессиональное сообщество "возможности объективной оценки искусства кинематографа".

О премии

Ранее президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов сообщил ТАСС, что гильдия сняла с себя обязанности по организации национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон". Ответственность за ее проведение взяли на себя члены Экспертного совета премии, среди которых кинокритики Виктор Матизен, Зара Абдуллаева, Андрей Плахов и другие.

Национальная премия кинокритики и кинопрессы вручается с 1998 года, ее основателем стал тогдашний президент Гильдии киноведов кинокритиков Мирон Черненко. Ранее награда называлась "Золотой овен", но по решению правления гильдии в 2005 году она получила название "Белый слон". Короткий список номинантов определялся по результатам голосования журналистов, пишущих о кино.