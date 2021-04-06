В регионах юбилею Николая Гумилева посвятят выставки, литературные вечера и спектакли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные к отмечаемому в этом году 135-летию со дня рождения поэта Серебряного века Николая Гумилева (15 апреля), пройдут в Санкт-Петербурге, Республике Крым и Тверской области. Публику ждут выставки о Гумилеве как этнографе, конференция о его жизни и творчестве, литературные вечера, спектакли и экскурсионные программы, сообщили их организаторы на пресс-конференции ТАСС во вторник.

"Совместно с нашими добрыми друзьями, музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме, проводим первую совместную выставку. Она будет посвящена двум экспедициям. В 1913 году Николая Степановича Гумилева наш музей (Музей антропологии и этнографии РАН) отправил в Эфиопию. Он привез оттуда не только впечатления, стихи, многие из которых впоследствии составили замечательный сборник "Шатер", но и очень интересные этнографические и фотоколлекции", - рассказал руководитель научного направления Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Ефим Резван.

После ареста Гумилева по подозрению в участии в антибольшевистском заговоре и расстрела в 1921 году собранные и описанные им коллекции были на десятилетия выведены из научного оборота. В 2008 году МАЭ РАН организовал новую экспедицию по маршруту Гумилева, откуда были привезены множество материалов, отметил Резван. На выставке, которая с 15 апреля разместится в саду Фонтанного дома и во дворе Кунсткамеры, посетители увидят в том числе планшеты с фотоматериалами двух экспедиций, цитатами из научного полевого дневника Гумилева и его стихотворений.

В этом году исполнится 100 лет со дня смерти поэта. В день его памяти, 26 августа, в Кунсткамере откроется виртуальная выставка "Африканский дневник: экспедиция длиною в век", которая будет представлена в формате "диалога" двух дневников - Гумилева и сотрудников МАЭ РАН, составленных соответственно в начале XX и XXI вв.

Спектакли и "Открытый микрофон"

В середине апреля в Санкт-Петербурге пройдут традиционные Гумилевские чтения. "На сегодня у нас больше 100 участников конференции, мы этим очень гордимся", - сказал Резван. Кроме того, 15 апреля будут объявлены победители II Всероссийского Гумилевского конкурса молодежных исследовательских работ (первый прошел 5 лет назад), который проводится среди студентов и старшеклассников.

В Музее Анны Ахматовой, как рассказала заместитель его директора по развитию Юлия Малинина, программу, посвященную юбилею Гумилева, откроют 8 апреля. Помимо выставки в саду Фонтанного дома, для публики пройдут показы спектаклей и лекция о жизни и творчестве поэта, акция "Открытый микрофон" (15 апреля), на которой все желающие смогут прочитать его стихи. В квартире, где жила Ахматова (супруга поэта с 1910 по 1918 годы), будут представлены автографы стихов, географические карты и прижизненные издания произведений Гумилева.

Мероприятия в Тверской области и Крыму

В Бежецком районе Тверской области, с которым тесно связаны судьбы Гумилева и Ахматовой и где провел детские годы их сын Лев, в течение апреля и мая пройдут тематические экскурсии для школьников, поэтические встречи, чтения стихов и другие события, приуроченные к юбилейной дате. Кроме того, как рассказал представитель комитета по делам культуры, молодежи, спорта и туризма районной администрации Эдуард Яковлев, 20-22 августа на Бежецкой земле состоится 15-й Гумилевский фестиваль.

Жители и гости Крыма в апреле смогут побывать на Международном Гумилевском поэтическом фестивале "Коктебельская весна", который проводится уже 16 лет. Как рассказала заведующая отделом культурно-досуговой работы Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко (основной организатор фестиваля) Ирина Брязгунова, в этом году из-за коронавирусных ограничений было решено отказаться от яркой церемонии открытия, но программу удалось сделать обширной и насыщенной. В нее вошли концертная программа с участием ведущих учреждений культуры Крыма, литературно-музыкальный салон, поэтический и бардовский марафон и многое другое. Мероприятия фестиваля пройдут с 11 по 18 апреля в Симферополе, Коктебеле и Феодосии.