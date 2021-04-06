Театрализованное шоу "Легенды Коми края" представят в Сыктывкаре в год 100-летия региона

СЫКТЫВКАР, 6 апреля. /ТАСС/. Мультимедийное театрализованное шоу "Легенды Коми края", посвященное 100-летию Республики Коми, представят в республиканской филармонии 9, 10 и 11 апреля. Светомузыкальное шоу покажет своеобразное путешествие по Коми, около года его создавали специалисты из Сыктывкара, Ухты и Москвы, сообщили ТАСС в филармонии.

"При создании этого масштабного грандиозного шоу мы поставили задачу сделать его интересным зрителям разных возрастов, чтобы они смогли посетить его всей семьей. Вложили в проект весь колорит, всю культуру, традиции и легенды нашей удивительной республики. Чтобы программа была интересна всем, мы дополнили ее современными сценическими технологиями, новыми музыкальными, световыми и звуковыми решениями", - привела слова директора филармонии Марии Балмастовой пресс-служба учреждения.

Постановка обошлась в 8,5 млн рублей, из которых 3 млн - средства гранта главы Коми. Над программой работало более 40 специалистов из Сыктывкара, Ухты и Москвы, для оформления используется около 300 единиц различного реквизита и 400 единиц костюмов, разработка видеоконтента длилась более полугода. Каждый эпизод сюжета раскрывается с помощью проекционных картин и вокально-хореографических постановок, в которых задействовано более 70 артистов государственного ансамбля песни и танца республики "Асъя кыа" ("Утренняя заря"). Специально для шоу сцену увеличили в полтора раза, оркестр "Асъя кыа" впервые будет размещен над сценой на высоте четырех метров и будет интегрирован в художественное оформление.

По словам главного дирижера ансамбля Алексея Чашникова, проведена большая исследовательская работа, музыканты изучили материалы библиотечных фондов, личные коллекции и нашли редкие произведения коми классиков, некоторые никогда не исполнялись, они включены в программу. Основная часть шоу состоит из эпизодов по числу времен года, включены сюжеты о традиционных праздниках коми, о состязаниях охотников, мистические легенды о духах и колдунах.

Впервые один из премьерных показов пройдет в ночное время. Погружать зрителей в атмосферу легенд будут в фойе филармонии, где гости окажутся в "сказочном пространстве", наполненном звуками дикого леса.

Республика Коми отмечает свой 100-летний юбилей в 2021 году. В рамках празднования запланированы масштабные Дни культуры Коми в Москве и Санкт-Петербурге в мае-июне, выставочные и гастрольные проекты по всей стране, в регионе - выставки, концерты, фестивали, спектакли, спортивные и другие культурные, образовательные и просветительские проекты.