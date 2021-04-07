Мариинский театр объединит фестивали "Виртуозы флейты" и "Северная лира" в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Два инструментальных фестиваля Мариинского театра - "Виртуозы флейты" и "Северная лира" (арфа) в нынешнем году впервые объединились в одно музыкальное событие. Праздник начнется в среду в Концертном зале театра и в течение пяти вечеров будет проходить в различных составах, в том числе и в сопровождении оркестра.

"Золотая арфа, золота флейта - совершенно логично, что у нас в этом году пройдет совместный фестиваль. Думаю, что это действительно уникальная возможность познакомиться с широчайшим репертуаром для этих двух инструментов", - сказал журналистам лауреат международных конкурсов, первая флейта оркестра Мариинского театра Денис Лупачев.

"Специально для нашего фестиваля композиторы пишут произведения для арфы, для флейты и совместные концерты для этих инструментов. Нередко они советуются с нами, как лучше написать. И мы рады такому сотрудничеству. Благодаря фестивалю появляется новый репертуар, обогащающий концертную жизнь", - рассказала лауреат международных конкурсов арфистка Софья Кипрская.

Среди фестивальных премьер - Концертино для флейты-пикколо и арфы с оркестром Георгия Федорова, "Торжественная увертюра" для большого состава флейт и арфы Эдуарда Кипрского. Флейтисты и арфисты оркестра Большого театра представят эстонскую легенду "Юрате и Каститис" Антонины Ростовской.

В оркестре театра немало лауреатов международных конкурсов, ярких сольных исполнителей, совершенствовавших мастерство в европейских консерваториях. Фестиваль даст возможность представить их как солистов-виртуозов, камерных ансамблистов, исполнителей новой музыки. Помимо артистов Большого, на фестивале выступят их коллеги из "Новой оперы", Российского национального оркестра, Национального филармонического оркестра России.

На открытии и закрытии двойного фестиваля флейтисты и арфисты будут играть в сопровождении оркестра. В три камерные программы вошли фантазии на оперные темы и джазовые переработки. В концертах прозвучат также пьесы из императорских нотных собраний, которые хранит библиотека Российского института истории искусств.

О фестивалях

До пандемии фестивали "Виртуозы флейты" и "Северная лира" ежегодно проводились независимо друг от друга при участии зарубежных музыкантов. В этом году инициаторы фестивалей объединили свои усилия. Но в будущем они вновь будут проводиться самостоятельно.