В Петербурге открыли международный выставочный и образовательный проект о культуре Египта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Библиотека книжной графики в Санкт-Петербурге запустила в среду выставочный и образовательный проект, посвященный истории и культуре Древнего Египта и их отражению в современном искусстве. Как сообщили организаторы проекта на пресс-конференции в ТАСС, программа включает две общедоступные выставки и несколько лекций.

Культурная инициатива "Древний Египет сквозь века" реализуется в рамках года гуманитарного сотрудничества России и Египта. В создании выставок приняли участие Библиотека имени М. А. Волошина в Москве, Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова (включает Библиотеку книжной графики) в Санкт-Петербурге и художница Галла Абдель Фаттах, предоставившая свои работы на тему Древнего Египта.

"Библиотека книжной графики станет на месяц неким центром египетской истории, к которому можно будет подключиться из других городов России и из-за рубежа для русскоязычного пространства. Эта инициатива будет доступна для всех, кому интересен не только Древний Египет, наследие древних цивилизаций, но и культурный мост между Россией и Египтом", - сказал на пресс-конференции куратор проекта египтолог, хранитель восточных фондов Библиотеки имени Волошина Виктор Солкин.

Московская библиотека покажет на выставке в Петербурге образы Египта в европейской графике и филокартии рубежа XIX-XX веков, этот период считался в Европе золотым веком археологии. В фондах библиотеки имени Волошина хранятся открытки вековой давности, на которых запечатлены сохранившиеся и уже утраченные архитектурные творения, древние памятники Египта, не подавленные современной архитектурой. На обратных сторонах этих открытых писем строки, рассказывающие о впечатлении, которое Египет оказывал на путешественников прошлого.

"Жители Петербурга смогут посмотреть уникальные вещи, которые в обычной жизни сложно увидеть и сложно представить, что где-то в России собрана такая большая коллекция открыток", - отметил директор Библиотеки имени Волошина Сергей Куприянов.

Руководитель Библиотеки книжной графики (Санкт-Петербург) Вера Андроханова сообщила, что выставка продлится до конца апреля.