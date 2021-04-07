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Умерла актриса Малого театра Ольга Пашкова

Ей было 55 лет
Ольга Пашкова Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Ольга Пашкова
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Народная артистка России, актриса Государственного академического Малого театра Ольга Пашкова умерла на 56-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила директор театра Тамара Михайлова.

"Ольга Леонидовна умерла поле продолжительной болезни", - сказала она. О прощании и месте похорон театр сообщит дополнительно.

Пашкова окончила в 1987 году Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В том же году она стала актрисой Малого театра. На его сцене она сыграла в постановках "Из воспоминаний идеалиста", "Дети Ванюшина", "Мещанин во дворянстве", "Леший", "Убийство Гонзаго", "Дядюшкин сон", "Царь Федор Иоаннович", "Преступная мать, или Второй Тартюф", "Свои люди - сочтемся", "На всякого мудреца довольно простоты". Среди ее последних работ - "Дети Ванюшина", "Восемь любящих женщин" и "Свадьба, свадьба, свадьба".

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