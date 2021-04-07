Музыка X-XIV веков прозвучит на фестивале Musica Mensurata в Москве

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Музыканты, специализирующиеся на аутентичном исполнении, сыграют сочинения X-XIV веков на VII Международном фестивале Musica Mensurata, который пройдет с 15 по 22 апреля в Соборе святых Петра и Павла в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба концертной серии.

"Международный фестиваль Musica Mensurata - уникальный проект, в котором оживает музыка, дошедшая до нас по рукописям почти тысячелетней давности, - рассказали организаторы. - Он дает возможность услышать сочинения X-XIV веков в исполнении музыкантов, специализирующихся на аутентичном исполнительстве, из России и других европейских стран".

Темой нынешнего фестиваля станет граница между светской и религиозной музыкой. "В XIII веке богословы цитировали любовные песни в своих трактатах, а придворные светские жанры использовали церковные песнопения и осмысляли порой даже самые приземленные образы в религиозном контексте. Музыка выстраивала мостик между церковной службой и обычной жизнью", - пояснили в пресс-службе.

В программу войдут сочинения, ранее не звучавшие в России. Они будут исполнены на редких исторических инструментах - виелах, цитоли, ребеке, аль-уде и других, а вокальная музыка - на разных старинных языках: от средневековой латыни до галисийско-португальского.

Фестиваль откроет концерт "Машо. Витри. Де ла Круа", который познакомит с придворной музыкой французских композиторов Гильома де Машо, Филиппа де Витри и Пьера де ла Круа, а также органными произведениями из английских и итальянских рукописей XIV-XV веков, обыгрывающими темы этих композиторов. На втором вечере, 18 апреля, прозвучит придворная музыка государств Пиренейского полуострова XIII-XIV веков: короля Кастилии и Леона Альфонсо X Мудрого (1221-1284) и короля Португалии Диниша I (1261-1325). Третий концерт фестиваля будет посвящен Данте Алигьери (1265-1321), со дня смерти которого в этом году исполняется 700 лет. "Создатель "Божественной комедии" неоднократно писал о музыке и рассказывал о трубадурах в своих работах. Музыка трех из них - Бертрана де Борна, Арнаута Даниэля и Гираута де Борнеля - составит основу заключительной программы", - сообщили организаторы смотра.

Все мероприятия будет предварять рассказ художественного руководителя фестиваля Данила Рябчикова об особенностях музыки, которая будет звучать, и о том, как она исполнялась и как воспринималась слушателями XIII-XIV веков.