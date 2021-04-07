Эрмитаж с 1 мая введет льготные билеты для детей, студентов и пенсионеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж с 1 мая вводит билеты по пониженной цене для детей, студентов, пенсионеров и инвалидов в основной музейный комплекс на Дворцовой набережной. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции.

Бесплатный проход для этих категорий был отменен в прошлом году из-за изменения режима работы музея в связи с пандемией коронавируса. Возвращать льготы Эрмитаж планирует постепенно по мере финансовых возможностей.

"Государственный Эрмитаж изыскал возможность для дальнейшего увеличения системы льгот. С 1 мая в главном комплексе музея вводится особая цена - 300 рублей для детей, студентов, пенсионеров и инвалидов 1-й и 2-й групп. Это будут квоты в течение лимита, который есть на день. Главный штаб для этих категорий в ближайшие месяцы будет бесплатным", - сказал Пиотровский.

На сайте музея отмечается, что "в сложившихся условиях Эрмитаж вынужден временно сократить список категорий посетителей, которым музей на основании собственной социальной политики предоставлял право льготного или бесплатного посещения". В настоящий момент Эрмитаж представляет только те льготы, которые предусмотрены федеральным законодательством РФ. Бесплатно Зимний дворец могут посетить Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и Полные кавалеры ордена Славы, ветераны Великой Отечественной войны и сотрудники музеев.

Каждый третий четверг месяца по предварительно заказанному билету музей бесплатно могут посетить дети (до 18 лет), студенты и курсанты, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры, а также многодетные семьи.

Полный электронный входной билет в главный музейный комплекс стоит 500 рублей. Согласно временным правилам, введенным на период пандемии, для визита в музей билеты можно приобрести онлайн только на определенные сеансы и маршруты, чтобы распределить потоки людей и обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность.