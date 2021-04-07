Премия "Белый слон" по регламенту не может снять фильм "Дорогие товарищи!" с номинаций

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Регламент Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" не предусматривает снятие картин с номинаций, поэтому в случае победы фильма Андрея Кончаловского в категориях "лучший фильм" или "лучший режиссер" приз вручаться не будет. Об этом говорится в заявлении экспертного совета награды.

"В соответствии с регламентом премии при голосовании экспертного совета рассматривается "список всех отечественных фильмов, чей выход в прокат или пресс-показ состоялся в период с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года". Выдвижение фильмов их создателями или производящими компаниями, равно как и их снятие с номинаций, не предусмотрено. Автор имеет право отказаться от получения премии, но не может снять свою работу с рассмотрения сообществом киноведов и кинокритиков", - говорится в заявлении экспертного совета, которое опубликовал на своей странице в Facebook кинокритик Виктор Матизен.

Как уточняется в заявлении, экспертный совет расценивает позицию Кончаловского как отказ от получения премии "Белый слон". В случае его победы в номинациях "лучший фильм" и "лучший режиссер" приз вручаться не будет. "Остальные номинированные участники съемочной группы Кончаловского, если победителями в своих номинациях окажутся они, смогут получить заслуженные ими награды", - подчеркнули в совете.

Ранее Кончаловский опубликовал открытое письмо, в котором попросил снять картину "Дорогие товарищи!" с номинаций Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" за 2020 год из-за того, что в этом году в награде появился политический аспект. Драма была выдвинута на премию в шести номинациях.

О премии

Президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов сообщал ТАСС, что гильдия сняла с себя обязанности по организации Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон". Ответственность за ее проведение взяли на себя члены экспертного совета премии, среди которых кинокритики Виктор Матизен, Зара Абдуллаева, Андрей Плахов и другие.

Национальная премия кинокритики и кинопрессы вручается с 1998 года, ее основателем стал тогдашний президент Гильдии киноведов кинокритиков Мирон Черненко. Ранее награда называлась "Золотой овен", но по решению правления гильдии в 2005 году она получила название "Белый слон". Короткий список номинантов определялся по результатам голосования журналистов, пишущих о кино.